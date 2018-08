Sprudelnde Steuern, weniger Arbeitslose und sanierte Banken helfen dem Budget

WIEN. Die Einnahmen von Finanzminister Löger sind bis Ende Juni um 4,1 Prozent gestiegen.

Die gute Auftragslage in der Wirtschaft und die damit verbundenen hohen Steuereinnahmen bescheren dem Finanzminister eine schöne Zwischenbilanz. Bild: Reuters

Die gute Konjunktur ist der wichtigste Helfer des Finanzministers. Das bestätigen die Halbjahreszahlen aus dem Haus von Hartwig Löger (VP), die erklären, warum Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny bereits für heuer ein Nulldefizit in Aussicht gestellt hat. Die wichtigsten Gründe für die Entwicklung:

Das Ende der Bankenhilfe: Im ersten Halbjahr 2017 musste der Bund unter dem Kapitel "Finanzmarktstabilität" noch 1,4 Milliarden Euro für den Schuldenrückkauf der Kärntner Hypo-Bad-Bank "Heta" überweisen. Heuer waren es bis Ende Juni nur noch 150 Millionen Euro. Noch gar nicht berücksichtigt sind in der Zwischenbilanz die 1,8 Milliarden Euro, die im Juli von der Heta ins Budget zurückgeflossen sind.

Sinkende Arbeitslosigkeit: Dank guter Wirtschaftslage sind weniger Menschen ohne Job, weshalb das AMS auch um 58 Millionen Euro weniger Arbeitslosengeld überweisen musste. Noch stärker gesunken sind die Ausgaben für die Notstandshilfe (minus 96,5 Millionen Euro)

Weniger Geld für Pensionen: Die gute Konjunktur wirkt sich auch auf die Renten aus, weil mehr Beschäftigte in die Pensionsversicherung einzahlen, weshalb der notwendige Bundeszuschuss im Halbjahr um 297 Millionen auf 6,08 Milliarden Euro gesunken ist. Diesen Effekt gibt es nur im konjunkturabhängigen Privatsektor.

Bei den eigenen Beamten musste der Staat in den ersten sechs Monaten 4,68 Milliarden Euro für die Pensionen hinlegen – um 92,9 Millionen mehr als im Vergleichszeitraum 2017. Mehrkosten hat dem Bund auch die Entschädigungszahlung an die Länder für die Abschaffung des Pflegeregresses verursacht (100 von 340 vereinbarten Millionen Euro)

Rückgang bei Flüchtlingszahl: Schon 2017 war die Zahl der ankommenden Asylwerber rückläufig. Dieser Trend hat sich bisher fortgesetzt. Das schlägt sich in den Betreuungskosten nieder, die von 387,6 Millionen Euro auf 257,2 Millionen gesunken sind.

Sprudelnde Steuern: Mit 41,5 Milliarden Euro sind die eingehobenen Steuern um 3,6 Prozent gestiegen. Das macht Löger zum Profiteur des Aufschwungs, weil gleichzeitig das Zinsniveau (Stichwort Schuldentilgung) niedrig ist. Für das Gesamtjahr ist ein Steuerplus von 2,2 Prozent geplant. Besonders stark gestiegen sind die Einkommenssteuer (plus 20 Prozent), die Kapitalertragssteuer (plus 16) und die Körperschaftssteuer (plus 13). Insgesamt sind die Einnahmen des Bundes bis Juni um 4,1 Prozent gestiegen, die Ausgaben aber nur um 2,3 Prozent (Ziel für heuer: minus 2,7) gesunken.

