Spionagefall: Russische Medien sehen Ende der Flitterwochen mit Österreich

WIEN/MOSKAU. Der verdächtige pensionierte Oberst aus Salzburg wurde in Oberösterreich festgenommen.

Das Verhältnis zwischen Kurz und Putin war schon ungetrübter. Bild: Reuters

Bereits heute könnte über den früheren Bundesheer-Offizier, der jahrelang für Russland spioniert haben soll, die Untersuchungshaft verhängt werden. In der Nacht auf Samstag wurde der 70-jährige Salzburger in Oberösterreich festgenommen. Er sitzt derzeit in Verwahrungshaft und wird intensiv einvernommen. Über den Antrag auf U-Haft muss das Landesgericht Salzburg befinden – diese könnte verhängt werden, wenn Tatbegehungs- oder Fluchtgefahr bestünde. Nach dem Militärstrafgesetz drohen dem mutmaßlichen Spion bis zu zehn Jahre Haft.

Immer mehr Details sickerten zuletzt durch. Am Freitag hatten Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Verteidigungsminister Mario Kunasek (FP) die Öffentlichkeit darüber informiert, dass die Staatsanwaltschaft gegen den pensionierten Offizier ermittelt.

Das Bild wird immer konkreter: 28 Jahre lang soll der Offizier spioniert und österreichische Informationen an Russland für 300.000 Euro verkauft haben. Seit 1990 arbeitete er in Wien im Verteidigungsministerium – in der Abteilung für Vorschriftenerstellung, später für Strukturplanung. Es waren keine hohen Positionen. Er soll zudem Kurse der NATO besucht und die Inhalte an Moskau weitergegeben haben.

Gestörte Beziehungen

Die Beziehungen zwischen Österreich und Russland sind seit Auffliegen der Affäre angeknackst. Außenminister Sergej Lawrow hatte Österreichs Vorgehen heftig kritisiert und von "Megafon-Diplomatie" gesprochen. Außenministerin Karin Kneissl wies die Vorwürfe zurück. "Es handelt sich hier um strafrechtlich relevante Vorgänge, die eine Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden und die umgehende Information der Öffentlichkeit unumgänglich machten", erklärte sie. Ihre für Anfang Dezember geplante Reise nach Moskau sagte sie ab.

"Lange haben die Flitterwochen zwischen beiden Ländern nicht gedauert", unkte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti per Twitter. Sie spielte damit auf den Besuch von Russlands Präsident Wladimir Putin bei der Hochzeit von Kneissl im August an.

Österreich galt für Moskau bisher als Geheimverbündeter in Europa: Die Regierung Kurz beteiligte sich im März nicht an der Massenausweisung russischer Diplomaten durch westliche Staaten nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal.

Als EU-Ratsvorsitzender muss Kurz im Dezember die bevorstehende Entscheidung über eine Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland orchestrieren. Hier erhoffte man sich in Russland Unterstützung, auch wenn Kurz bisher die gemeinsame EU-Linie nie verlassen hat.

"Kein Kanzler unter 40"

Kremlnahe Medien wie das nationalpatriotische Portal Regnum attackierten Kurz scharf: "Nein, Leute unter 40 sollten auf keinen Fall Regierungschef werden. Was Kurz in den vergangenen Tagen angestellt hat, passt durch kein Scheunentor." Dies verbessere das Verhältnis zwischen Österreich, EU und Russland nicht.

Russische Experten wiederum betrachten Kurz als Opfer des Skandals. "Kurz und Putin haben sich angefreundet. Das stört bestimmte Kräfte, die mit den Enthüllungen über österreichische ‘Maulwürfe’ oder ‘Staatsgeheimnisverräter’ die Zusammenarbeit behindern wollen", sagte Politologe Alexei Muchin zu den OÖNachrichten. Vermutet wird, dass die Informationen über den Spion vom deutschen oder dem US-Geheimdienst an Österreich herangetragen wurden. (scholl/gana)

Auch Ermittlungen gegen Verfassungsschützer

Nicht nur beim Bundesheer dürfte der russische Geheimdienst Spione angeheuert haben, um an Informationen zu gelangen.

Auch im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) gibt es einen Spionagefall, der mit Russland in Zusammenhang stehen könnte. Seit November 2017 laufen gegen einen BVT-Mitarbeiter Ermittlungen. Wie im Fall des Heeresoffiziers kam der Hinweis auch hier von einem befreundeten Nachrichtendienst. Weder Staatsanwaltschaft noch Innenministerium gaben Details zu den Fällen bekannt.

Auch im BVT-Untersuchungsausschuss war zuletzt über einen Fall von Spionage berichtet worden. Die Generaldirektorin für Öffentliche Sicherheit Michaela Kardeis erklärte, dass Österreich wegen eines Verdachtsfalls aus dem Jahr 2017 vorübergehend nicht im Berner Kreis – einer Verbindung westlicher Geheimdienste – vertreten sei.

Am Wochenende wurde bekannt, dass Innenminister Herbert Kickl (FP) im BVT weiter umbauen will: Er will eine komplett neue Einheit schaffen und für diese 100 Mann zusätzlich aufnehmen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema