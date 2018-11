Sozialministerium feierte 100 Jahre, ÖGB protestierte mit 100 Schildern

WIEN. Kritik an 12-Stunden-Tag hält an, Regierung verspricht Nachschärfungen des Gesetzes

Treffen früherer Sozialminister und Staatssekretäre: Walter Geppert, Elisabeth Sickl, Erwin Buchinger, Ursula Haubner, Sigisbert Dolinschek, Herbert Haupt, Ministerin Beate Hartinger-Klein, Reinhart Waneck, Lore Hostasch, Rudolf Hundstorfer Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Vor 100 Jahren war das Staatsamt für soziale Fürsorge gegründet worden – Anlass, um alle noch lebenden Sozialminister und Staatssekretäre zu einem Festakt zu versammeln.

Einzig der frühere Sozialminister Alois Stöger (SP) boykottierte die Veranstaltung. Er schloss sich dem Protest der Gewerkschafter an, die der Einladung nicht gefolgt waren und vor der Tür mit 100 Schildern auf soziale Errungenschaften hinwiesen, die nun bedroht seien. "Notstandshilfe", "Altersteilzeit", "Betriebsräte", stand zu lesen. Omnipräsent auch die durchgestrichene Zwölf als Protest gegen den Zwölfstundentag.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) ließ sich von dem überschaubaren Protest nicht beeindrucken. Sie hob hervor, dass die Menschen heute im Notfall auf ein gut funktionierendes soziales Sicherheitsnetz vertrauen könnten. Zwei Faktoren seien ihr besonders wichtig: die Existenzsicherung und die zukünftige Ausgestaltung der Sozialpolitik. Hier stelle die Digitalisierung eine besondere Herausforderung dar.

Der deutsche Zukunftsforscher Andreas Boes verdeutlichte die Änderungen: Arbeit sei unabhängig vom Ort möglich, der Stachel der Angst vor Arbeitsplatzverlust sitze tief, da im Gegensatz zu früher auch Kopfarbeiter und höher Qualifizierte betroffen seien. Wifo-Chef Christoph Badelt drängte darauf, genauer zu definieren, wie viel Menschen zum Leben brauchen.

Wie genau die Mindestsicherung definiert werden soll, darüber ist man sich in der Regierung aber offenbar noch nicht ganz einig. Die Länder drängen bereits darauf, dass es eine einheitliche Regelung geben soll. Aus Koalitionskreisen hieß es dazu gestern, dass man auf der Zielgeraden sei und die Reformpläne noch im November präsentiert werden sollen. Die Abschaffung der Notstandshilfe und Neudefinition des Arbeitslosengeldes sei hingegen erst 2019 geplant, wurde von mehreren Seiten beteuert.

Geplant ist hingegen bereits eine Reform der jüngsten Arbeitszeitregelung. Am Montag wurde ein weiterer Verstoß gegen das neue Gesetz in Tirol publik (siehe Kasten). VP-Klubobmann August Wöginger hatte noch am Wochenende eine Neuverhandlung des Gesetzes, das erst seit September in Kraft ist, ausgeschlossen. Ein Sprecher der ÖVP ließ später aber ausrichten, dass es sehr wohl eine Gesetzesnovelle geben könne. Es müsse auf alle Fälle Nachschärfungen und stärkere Kontrollen geben, um einen Missbrauch des Arbeitszeitgesetzes zu verhindern. Das Sozialministerium kündigte ebenfalls an, Verstößen gegen die Freiwilligkeit des Zwölfstundentages nachzugehen. Die finanziellen Sanktionen für Arbeitgeber, die sich nicht an das Gesetz halten, sind freilich gering: Die Strafzahlungen belaufen sich auf 72 bis 1815 Euro.

Eine der ersten Errungenschaften der Gewerkschaft vor 100 Jahren war übrigens die Einführung des Achtstundentags und der 48-Stunden-Woche.

Neuer Verstoß gegen Zwölfstundentag in Tirol

Nachdem zuletzt sittenwidrige Arbeitsverträge in Wien und Salzburg publik geworden sind, berichtet die Arbeiterkammer Tirol nun von einem weiteren Fall. Ein großer Betrieb am Arlberg schrieb im Vertrag fest, dass der Arbeitnehmer seine freiwillige Bereitschaft, bei erhöhtem Bedarf 12 Stunden pro Tag bzw. 60 Stunden pro Woche zu arbeiten, erklärt.

„Mit so einem Vertrag muss ich freiwillig erklären, dass ich freiwillig auf mein Recht auf Freiwilligkeit verzichte, da ich ansonsten meinen Job verliere bzw. gar nicht bekomme“, wetterte Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl (VP).

Das Sozialressort will den Verstößen nachgehen. Die Gewerkschaft, die gestern gegen das Gesetz protestierte, sieht sich hingegen in ihrer Kritik bestätigt.

