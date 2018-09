Sommergespräch: Von Ehe bis Steuerreform

WIEN. Mehr als eine Million Seher hatten im Vorjahr das ORF-Sommergespräch von VP-Chef Sebastian Kurz mit Moderator Tarek Leitner verfolgt. Heuer war Kurz erstmals als Bundeskanzler geladen.

Premiere als Bundeskanzler: Kurz im Gespräch mit Bürger und Bernhard. Bild: APA/HANS PUNZ

Wegen der Lichtverhälnisse wurde das Gespräch vorab aufgezeichnet, die Fragen stellten Nadja Bernhard und Hans Bürger.

Bei der Themenwahl wurde nicht alles dem Zufall überlassen. Vor dem Sommergespräch mit Vizekanzler und FP-Chef Heinz-Christian Strache war von der Regierung das Thema Asylwerber als Lehrlinge lanciert worden. Diesen Sonntag hatte das Kanzleramt in den Medien einen Jobgipfel gegen die Arbeitslosigkeit angekündigt (siehe auch Bericht Seite 8).

Im ORF-Gespräch präzisierte Kurz, wie die Arbeitslosenzahlen um 100.000 gesenkt werden sollen. Er wolle nicht mit staatlichen Förderprogrammen Jobs schaffen, sondern die Menschen sollten in der Wirtschaft Beschäftigung finden, sagte er. Bei einem Jobgipfel am 19. September sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet werden.

Kurz pries die bisher umgesetzten Entlastungen von der Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags für kleinere Einkommen bis zum Familienbonus und der Erhöhung der Pensionen an. Als nächster Schritt werde nun die Steuerreform kommen.

Er habe volles Vertrauen in die Justiz, erklärte er angesichts der umstrittenen Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Bisher habe ihn kein Staatschef auf die Causa angesprochen.

Auch private Themen blieben nicht ausgespart: Auf die Frage, ob er als Katholik klassisch heiraten wolle oder sich auch eine Eingetragene Partnerschaft mit seiner Lebensgefährtin vorstellen könne, sprach er sich für die traditionelle Eheschließung aus.

Migration und Europa

Thematisiert wurden außerdem der EU-Vorsitz und eine europaweite Lösung der Migrationsfrage. Kurz hob hervor, dass beim letzten EU-Gipfel eine Trendwende eingeleitet worden sei. Damals hatte man sich auf Anhalteplattformen für Flüchtlinge verständigt.

Am Mittwoch reist der Kanzler nach Madrid, wo er seinen sozialistischen Amtskollegen Pedro Sanchez treffen wird. Am Sonntag fliegt Kurz nach Berlin zum Austausch mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, im Anschluss jettet er nach Paris und klärt mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron die Linie ab. Die Gespräche dienen der Vorbereitung des EU-Gipfels in Salzburg. Geplant ist auch ein EU-Afrika-Gipfel im Dezember in Wien.

