Sommerbaustellen der Regierung: Von der Kassenfusion bis zum Geheimdienst

WIEN. "Schlaglöcher" im Gesundheitssektor, bei der Notstandshilfe und im Verhältnis zu den Ländern.

Gewerkschafter stellen auch für den Herbst Proteste (wie hier gegen den 12-Stunden-Tag) in Aussicht Bild: APA

Sommerbaustellen gehören in Österreichs Städten zum saisonal gewohnten Bild. Auch die Bundesregierung, deren Mitglieder sich aktuell mehrheitlich in den Urlaub zerstreut haben, muss einige teils heftig umstrittene Großprojekte abarbeiten, um sie im Herbst abhaken zu können.

Unfallversicherung: Bis Ende August muss die AUVA der Gesundheitsministerin in einem Konzept darlegen, wie sie bei einem Jahresbudget von gut 1,4 Milliarden Euro 500 Millionen Euro einsparen will. Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FP) hat an die Erfüllung dieser Bedingung den Fortbestand der AUVA als eigener Träger geknüpft. Die in einem ersten Papier angedachten Spitalsschließungen und Leistungseinschränkungen will sie nicht akzeptieren.

Kassenfusionen: Der Poker um die AUVA ist nur das Vorspiel in der von der Regierungsspitze Kurz/Strache ausgerufenen "Reform der Sozialversicherung". Das Herzstück, die Fusion der 21 Träger auf fünf oder vier (ohne AUVA), ist gerade in Arbeit. Fest steht, dass aus den neun Gebietskrankenkassen (GKKs) eine Bundesgesundheitskasse werden soll. Hier hofft man in Linz darauf, Standort zu werden.

Strittig ist, auf welchem Niveau die Leistung harmonisiert werden soll und wie der finanzielle Ausgleich der bisher recht unterschiedlich wirtschaftenden GKKs aussehen wird. Einen Gesamtärztevertrag will die Regierung erst später ausarbeiten. Dass sich Ministerin Hartinger mit der gesetzlichen Ausgabenbremse einen Generalschlüssel besorgt hat, um notfalls jede Investition im Gesundheitssystem stoppen zu können, wird die Verhandlungen im Herbst nicht leichter machen.

Kinderbetreuung: Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (VP) hat die Aufgabe, den Konflikt um die Kinderbetreuung zu entschärfen. Dass der Bund die Kofinanzierung zur Schaffung von Kindergartenplätzen von jährlich 142,5 Millionen Euro auf 110 Millionen kürzen will, lehnen die Länder geschlossen ab. Ebenso eine Verschärfung der Kriterien, um an die Förderung zu kommen.

Kopftuchverbot: Noch komplizierter könnte es für Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) werden, sein bundeseinheitliches Kopftuchverbot in Kindergärten durchzusetzen. Selbst VP-geführte Länder zweifeln die Verfassungskonformität eines solchen Verbots an und lehnen dessen Junktimierung mit der Kinderbetreuung und dem ebenfalls verhandelten Controlling bei den Landeslehrern ab.

Kompetenzbereinigung: Gleich nach der Sommerpause will Justizminister Josef Moser (VP) den "Österreich-Konvent" unter neuem Namen aufleben lassen. Moser will in verschiedenen Bereichen die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern neu ordnen. So ist die "Verländerung" der Kinder- und Jugendhilfe bereits auf Schiene. Der Bund will dafür alleine für Mindestsicherung, Krankenhäuser und Kraftwerke zuständig sein. In diesen drei Bereichen verhandeln derzeit Arbeitsgruppen.

Notstandshilfe: Die Regierungskoordinatoren Norbert Hofer (FP) und Gernot Blümel (VP) tüfteln an einem aus Sicht der Gewerkschafter höchst umstrittenen Projekt. Die Notstandshilfe, die derzeit in Österreich rund 170.000 Menschen beziehen (Kostenpunkt: 1,5 Milliarden Euro), soll abgeschafft werden. Langzeitarbeitslose sollen in die Mindestsicherung verschoben werden, wo dann auch, "in bestimmten Fällen", sagt Hofer, ein Vermögenszugriff möglich sein soll. Die Mindestsicherung wird zum Teil von den Ländern finanziert, weshalb auch diese das Projekt mit Argusaugen verfolgen.

Geheimdienst: Um den Vorwurf loszuwerden, ihm gehe es im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) nur um plumpe Umfärbung, hat Innenminister Herbert Kickl (FP) in den Reformmodus geschaltet. Der kurzfristig geschasste BVT-Chef Peter Gridling soll mit dem Chef des Bundeskriminalamts, Franz Lang, neue Strukturen erarbeiten. Mindestens so spannend dürften ab September die ersten Zeugenladungen im Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der BVT-Affäre werden.

Rauchverbot: Im Frühjahr rückten fast 600.000 Unterstützer das "Don’t smoke"-Begehren ins Zentrum der Innenpolitik. Das eigentliche Referendum für ein Rauchverbot in der ersten Oktoberwoche verspricht die nächste Welle.

