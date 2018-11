Sexismus-Sager: Dornauer bleibt und holt zum Konter aus

INNSBRUCK. Tiroler SP-Chef stellt sich seinem Vorstand und will die VP klagen.

"Ich will mir die Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen." - eine Aussage, die für Georg Dornauer langwierige Nachwirkungen hat. Bild: APA

Mit einer sexistischen Äußerung gegen eine Grün-Politikerin im Landtag ("Ich will mir die Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen") hat sich der designierte Tiroler SP-Vorsitzende, Georg Dornauer, in der Vorwoche arg in Bedrängnis gebracht. Trotz umgehender Entschuldigung hagelte es Rücktrittsaufforderungen vor allem aus der ÖVP, aber auch aus seiner Partei. Die SP-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner nahm ihn von der Liste ihrer Stellvertreter. Seinen freiwilligen Rückzug aus der Tiroler Landespolitik schloss der 35-Jährige am Freitag aber weiterhin aus.

"Fest im Sattel"

Er werde am Montag im SP-Landesvorstand die Vertrauensfrage stellen, und er glaube nicht, "dass ich nur 50 Prozent und eine Stimme bekommen werde", sagte Dornauer. Der Parteitag selbst steht erst im Februar 2019 an.

Dornauer verwahrte sich weiter dagegen, einen sexistischen Sager getätigt zu haben: "Es war ein missverstandener Sager. In der Tonalität wird so etwas von mir nie mehr kommen."

Dennoch habe die ÖVP danach eine Kampagne gegen ihn gestartet, hinter der Dornauer die Bundespartei vermutet. Diese sei seit einem Zeitungsartikel mit dem Titel "Der rote Sebastian Kurz von Tirol" in der Woche davor "nervös" geworden.

Kurz nach Erscheinen des Artikels habe der Sprecher der Tiroler VP, Sebastian Kolland, dann das Landtags-Video verkürzt, das heißt, ohne seine anschließende Entschuldigung zu zeigen, auf seinem Twitter- und Facebook-Account online gestellt – "wissentlich, um mich in Misskredit zu bringen". Seine Anwälte würden nun eine Klage wegen Kreditschädigung prüfen.

Vom Tiroler Landeshauptmann Günther Platter forderte Dornauer eine Entschuldigung für dessen Sprecher. Die Landes-VP reagierte mit Entrüstung: Es sei "eine Unverfrorenheit gegenüber allen Frauen, dass sich Dornauer nun als Opfer darstellen möchte", sagte Geschäftsführer Martin Malaun. Davor gab es auch andere Wortmeldungen: Altlandeshauptmann Herwig van Staa warf der ÖVP, "vor allem der Bundespartei, überzogene Kritik" vor. Dahinter stehe wohl "eine Retourkutsche" für die Causa Dönmez. Sexistische Anwandlungen würden Dornauers "Wesenscharakter in keiner Weise entsprechen", sagte van Staa.

Auf die Frage, ob er Rendi-Wagners Reaktion als voreilig und übertrieben empfunden habe, antwortete Dornauer mit Ja. Er habe ihr aber auch gesagt, dass er Verständnis dafür habe, "so loyal bin ich". Dass die Entscheidung von Rendi-Wagner bald revidiert werde, glaube er nicht. Er sei aber davon überzeugt, beim nächsten Bundesparteitag in drei Jahren dann in die Gremien gewählt zu werden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema