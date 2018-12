Sebastian Kurz – der rastlose Kanzler

WIEN. Vor genau einem Jahr wurde Kurz als Österreichs jüngster Regierungschef angelobt. Einblick in den Terminkalender: Partei, Minister, Mitarbeiter fordert er mit seinem Tempo.

Sebastian Kurz mit seinem Handy als ständiger Begleiter. Bild: REUTERS

Cicero soll einst über den noch jungen Augustus gesagt haben: "Wir werden den Jüngling ehren, wir werden ihn loben, und wir werden ihn aus dem Weg räumen."

Ein Satz, der in abgewandelter Form auch von altgedienten ÖVPlern zu hören ist. Solange Sebastian Kurz Stimmen bringt, ist er sakrosankt. Doch es gibt nicht wenige, die um die christlich-soziale, liberale Seele der Partei fürchten.

Noch läuft die Phase des Lobens und Preisens, schließlich hält Kurz die ÖVP konstant auf Platz eins. Kritik ist nur hinter vorgehaltener Hand zu hören. Dabei kann Kurz mit Widerspruch gut umgehen und ist weit entfernt vom bei Politikern häufigen Altersstarrsinn.

Die jungen Löwen

Vor genau einem Jahr wurde er mit 31 Jahren als jüngster Bundeskanzler Österreichs angelobt. Es war ein Moment, in dem sich in seinen Augen für wenige Sekunden Demut vor dem Erreichten zeigte.

Ansonsten erinnert er an Marcel Hirscher: Kurz geht mit derselben Kaltblütigkeit an den Start, tritt unbefangen auf großen Bühnen auf, begegnet Regierungschefs aus aller Welt auf Augenhöhe. In Europa setzt er auf die jungen Löwen wie EVP-Kandidat Manfred Weber; Deutschlands Angela Merkel oder EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zählen für ihn zur Vergangenheit.

Die Tage von Kurz sind eng getaktet. Auf dem Weg ins Büro oder ins Fitnesscenter lässt er sich über Termine, Aktuelles und die mediale Berichterstattung briefen, wichtige Artikel liest er nach. Fällt ein Termin aus, sucht Kurz sofort Ersatz. Seine Mitarbeiter sind angehalten, ihm Materien vorzutragen und Pro und Contra zu besprechen. Er ist ein akustischer Typ und vermeidet es, lange Texte zu lesen. Seinen eigenen Reden fehlt es an inhaltlicher Breite: Er kommt schnell auf den Punkt und hält wenig von Pathos.

Zu Wochenbeginn kommen die VP-Minister und Bündechefs zur "Montagsrunde" zusammen, um die Themen der nächsten Tage zu klären. Rund eine Stunde dauert das Gespräch. Der Kanzler fordert kurze Statements ein, langatmiges Geschwafel ist ihm verhasst. Mit den Granden der Partei pflegt er regelmäßig Kontakt, wirklich nahe steht ihm nur Niederösterreichs Johanna Mikl-Leitner.

Die inhaltliche Arbeit erfolgt in den Ministerien, wo strategisch Personal, das in der Jungen VP großgeworden ist, platziert wurde. Die zentralen Player sitzen in Kurz’ Kabinett. Es sind interessante Charaktere: Manche weisen internationale Karrieren auf, waren zuvor bei Unternehmensberatern wie Boston Consulting, oder sie können auf eine Ausbildung im diplomatischen Dienst zurückblicken. Viele sind vom Typus Kurz ähnlich: jung, intelligent, schnell in der Auffassung, bereit, dem Job alles unterzuordnen, und – meist – männlich. Sein allerengster Beraterkreis begleitet ihn seit der Zeit als Integrationsstaatssekretär.

Seine Einflüsterer sind angehalten, die Meinungslage abseits der Zeitungen einzuholen: In Gesprächen mit Nachbarn oder Verwandten sollen sie herausfinden, was die Menschen wirklich denken.

In seinem ersten Kanzlerjahr war Kurz nicht nur in seiner Funktion als EU-Ratsvorsitzender überproportional viel im Ausland. Seine Reisen sind bei Ministern gefürchtet: Termine im Stundentakt, kaum Pausen, wenig Schlaf. Als Kurz Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach China begleitete, war er erstaunt, wie viel Sightseeing das Programm umfasste.

Sushi ohne Fisch

Die Allianz mit dem Koalitionspartner wird gepflegt: Es ist ein Geben und Nehmen. Kurz und sein freiheitliches Vis-à-vis Heinz-Christian Strache treffen einander regelmäßig am Abend in ihren Privatwohnungen, wo Kurz offenbar gerne Sushi ohne Fisch ordert.

Die Tage des Kanzlers sind lang. Seine Mitarbeiter müssen auch um 23 Uhr noch mit einem Anruf rechnen. Das Handy ist Kurz’ ständiger Begleiter: Selbst während eines Staatsakts schaut er auf sein Telefon.

Noch einmal zurück zu Cicero. Er sollte sich täuschen: Cicero wurde als Vertreter des alten Systems getötet, während Augustus bis ins hohe Alter herrschte.

1 Kommentar spoe (6675) 18.12.2018 00:59 Uhr Den Kritikern innerhalb der ÖVP geht es doch gar nicht um Ideologien, sondern um den persönlichen Machtverlust bzw. die raschen Umschichtungen.



Als Vorwand für die Lästereien muss irgendeine ohnehin nie ernst genommene Ideologie herhalten. Ziemlich durchsichtig.



Und Medien sowie Opposition sehen im Stänkern und Intrigieren die einzige Chance, den erfolgreichen Lauf des Jungpolitikers zu stoppen. Man hat beteits beim letzten NR-Wahlkampf sehen können, dass es die nunmehrige Opposition nicht mit Sacharbeit schaffen wird, dann probiert man es eben im Hintergrund mit schmutzigen Methoden. Antwort schreiben

