Schulpaket: Ende "linker Experimente" oder "Rückschritt ins 20. Jahrhundert"?

WIEN. Beschluss: Ziffernnoten in der Volksschule, Sitzenbleiben und neue Leistungsgruppen

Schüler erhalten künftig Ziffernnoten statt einer alternativen Leistungsbeurteilung, und sie können sitzenbleiben. Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Es wurde zum Marathontag für Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) im Parlament: Zusätzlich zu Fragestunde und Plenardebatte setzten die Neos noch eine Dringliche Anfrage zum Thema "Bildungsstandort in Bedrängnis" auf die Tagesordnung.

Zum Teil kam es zum heftigen Schlagabtausch: Die Koalitionsparteien verteidigten, dass der Leistungsgedanke an den Schulen wieder stärker betont wird. Die Opposition warf dem Minister vor, gegen jegliche Erkenntnisse der Bildungsforschung eine Retropolitik durchzusetzen.

Mit dem Pädagogikpaket werden wieder die Ziffernnoten und das Sitzenbleiben in den Volksschulen eingeführt. In der Mittelschule wird es wie einst im A- und B-Zug eine Leistungsdifferenzierung geben (siehe Kasten).

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) verteidigte die Schulreform: Man mache Schluss mit den Versuchen und dem Herumdoktern in dem Bereich. Die "linken bildungspolitischen Experimente der letzten Jahre" hätten das Schulsystem nicht weitergebracht, stimmte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) ein.

Die frühere SP-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid zeigte sich enttäuscht von der Reform. "Es ist ein bildungspolitischer Rückschritt ins 20. Jahrhundert", sagte sie. Die alternative Leistungsbeurteilung in den Volksschulen habe sich bewährt. Mehr Unterscheidung sei dadurch möglich gewesen – etwa wenn ein Kind gute Geschichten verfasst, aber die Rechtschreibung schlecht ist. Dies sei nun nicht mehr möglich, kritisierte sie. Auch beim Sitzenbleiben habe sich gezeigt, dass damit Kinder bereits im frühen Alter nur demotiviert würden.

Lob äußerte die SP-Bildungssprecherin hingegen an dem künftig verpflichtenden Förderunterricht in den Volks- und Mittelschulen sowie am künftig freiwilligen 10. Schuljahr.

Neos-Bildungssprecher Douglas Hoyos warf der Regierung inhaltsleere Symbolpolitik vor, es würden nur wieder Taferl ausgetauscht. Die Neos hatten selbst ein Taferl mitgebracht: "Unsere Kinder: 12,5 Prozent der Bevölkerung, 100 Prozent unserer Zukunft."

Stephanie Cox, Bildungssprecherin der Liste Jetzt, kritisierte, dass die Regierung Law&Order-Politik ins Klassenzimmer bringe.

Die Koalitionsparteien zeigten sich unbeeindruckt. FP-Bildungssprecher Wendelin Mölzer verteidigte das Sitzenbleiben an den Volksschulen: "Vor allem ist ein Kind demotiviert, wenn es mit 15 noch immer nicht lesen kann." Statt ideologischer Politik gebe es pragmatische Lösungen, sagte er.

Faßmann wehrte sich in seiner Replik gegen das Schwarz-Weiß-Denken der Opposition. Das Bildungssystem funktioniere, Österreichs Jugendarbeitslosigkeit sei eine der niedrigsten in Europa, lobte der Minister.

Das Pädagogikpaket

Die Ziffernnoten werden in den Volksschulen ab der zweiten Klasse wieder eingeführt. Parallel dazu ist eine verbale Beurteilung möglich. Ab der zweiten Klasse ist das Sitzenbleiben wieder möglich.

Verpflichtender Förderunterricht an Volks- und Mittelschulen. Verpflichtende Lehrer-, Schüler-, Elterngespräche.

Ab der sechsten Schulstufe wird es zwei Leistungsniveaus an den Mittelschulen geben (Standard, Standard-AHS). Schulautonom können in Deutsch, Mathematik und Englisch dauerhafte Leistungsgruppen eingerichtet werden.

Ein freiwilliges 10. Schuljahr für jene, die wegen falscher Schulwahl oder Krankheit keinen Abschluss schaffen.

