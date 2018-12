Schönborn will öfter humanitäres Bleiberecht

WIEN. Kardinal Christoph Schönborn hielte es für "angemessen", wenn das humanitäre Bleiberecht für gut integrierte, aber im Verfahren abgewiesene Asylwerber häufiger als bisher zur Anwendung käme.

Eine Bitte des Kardinals Bild: APA

Er denke dabei vor allem an Menschen mit Berufschancen oder an Kinder, die schon lange in die Schule gehen.

Natürlich gelte es zu prüfen, ob tatsächlich Asylgründe vorliegen, und er habe auch grundsätzlich Vertrauen in die österreichischen Behörden. Es sei aber nicht akzeptabel, dass Asyl grundsätzlich in Frage gestellt werde, sagte Schönborn im ORF.

Der Kardinal verwies auch darauf, dass es inzwischen längst nicht mehr so hohe Flüchtlingszahlen wie im Jahr 2015 gibt. Deshalb sollte man auch nicht ständig Flüchtlinge als Bedrohung darstellen, richtete der Wiener Erzbischof eine Mahnung in Richtung der politisch Verantwortlichen, wohl im Besonderen an die Regierung.

