SPÖ sieht sich nicht in Fundamentalopposition

Was zur Zeit an Bösartigkeit von der SPÖ und deren nahen Organisationen und Medien im Netz verbreitet wird, lässt so gar abgebrühte Genossen erschaudern, wobei immer mehr aus den eigenen Reihen von dieser ehemals stolzen Partei Abstand nehmen.

Mit der derzeitigen Führungsriege fahren sie frontal in den Graben !

Schade, wir würden eine qualitativ gute Opposition benötigen und keine Haxlbeisser 🙄