SPÖ fordert mehr Lehrer für Brennpunktschulen

WIEN. Die rote Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid sieht einen Bedarf von 5000 zusätzlichen Lehrern

Sonja Hammerschmid (SP) Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

SP-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid fordert 5000 zusätzliche Pädagogen für rund 520 Schulen mit vielen sozial benachteiligten Schülern – so genannten Brennpunktschulen.

Sie brachte damit gestern wieder einen Vorstoß ins Spiel, den sie im Herbst 2017 noch als Bildungsministerin formuliert hatte. Ihren Nachfolger als Bildungsminister, Heinz Faßmann (VP), sieht Hammerschmid in einigen Reformbereichen säumig.

Im bildungspolitischen Diskurs setze die Bundesregierung auf Debatten über Ziffernnoten, Schulschwänzen oder Deutschklassen, diese Themen entsprechen laut Hammerschmid "aber nicht den Herausforderungen, die wir an Schulen sehen." Hammerschmid stützt ihre Argumentation auf eine aktuelle Analyse des Instituts für Höhere Studien, derzufolge Schulen in städtischen Gebieten mit in der Regel mehr Schülern aus Familien mit niedrigerem sozioökonomischen Status bei der Ressourcenzuteilung schlechter aussteigen. An Volksschulen in dicht besiedelten Gebieten sei demnach die Schülerzahl pro Pädagoge im Schnitt um 20 Prozent höher als auf dem Land, so die SP-Bildungssprecherin.

Um dem entgegenzuwirken, habe man im Zuge des Bildungsreformpakets im vergangenen Jahr die Grundlagen für die Verteilung eines Teils der Mittel nach einem "Chancen-Index" geschaffen. Im Kern geht es dabei darum, dass Brennpunktschulen zusätzliches Geld erhalten. Im Endeffekt brauche es vor allem in den ersten beiden Volksschulklassen und beim Übergang von der Volksschule in die Neue Mittelschule oder in das Gymnasium rund 5000 zusätzliche Pädagogen. Kosten würde das ungefähr 300 Millionen Euro im Jahr, verwies Hammerschmid auf Berechnungen, die noch unter ihrer Ägide im Bildungsministerium durchgeführt wurden. Minister Faßmann müsste hier nur den bereits eingeschlagenen Weg weiter gehen, so Hammerschmid. Komme der "Chancen-Index" nicht, bestrafe man Eltern und Kinder, die sozial benachteiligt sind.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema