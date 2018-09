SPÖ beschloss Migrationspapier und Statutenreform

Wir haben 20 % Menschen mit Mhg im Lande. Und zwar mit Mhg resultierend aus den letzten 30 Jahren. Davon ein Großteil wirklich gut integriert, und speziell von denen, die in den letzen 3 Jahren gekommen sind, sehr viele, die akum integiert sind, weil es gravierende Intergrationshindernisse gibt und die sich auch nicht integrieren wollen, angesichts völlig verschiedener Sozialisierung. Auch die Nachkommen von denen werden sich nicht ändern. Von solchen brauchen wir sicher nicht mehr, sondern weniger. Das ist die Auffassung der allermneisten ÖsterreicherInnen - acu von solchen die wirklich gut integriert sind und Mhg haben. Wobei Mhg an und für sich ja nichts Schlechtes ist. Die SPÖ hat ihre Niederlage bei der letzen Wahl hauptsächlich verfehlter Migratinspolitik zu verdanken. Wenn sie in Wahrheit so weitermacht und als einzige Alternative nach Wahlen die GrünlingInnen hat. weil die ÖVP wird ihnen was husten, dann ist die Rolle der Oppositionspartei prolongiert.