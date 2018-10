SPÖ befürchtet "Zerstörung unseres Gesundheitssystems"

Ab 2020 Jahre des gesundheitspolitischen Bürger-CHAOS. Die regionalen Ärztekammern hängen ohne entscheidungstragende GKK da. DANN: Amputierte Ärzteverträge, wo ein regionaler Partner weggebrochen ist. Was werden die Ärzte in einen neuen Gesamtvertrag hineinverhandeln können/müssen. Wollen sie überhaupt verhandeln??? Diese , speziell die Hausärzte am Land, wollen endlich höhere Tarife, um auch mal um 16 Uhr nach Hause zur Familie zu dürfen. Muss die superneue ÖGK, dann als großer einzelner Auftraggeber in Wien, alle Investitionen ausschreiben, womöglich EU-weit?, Was werden die Wirtschafts-Betriebe in den Ländern dazu sagen? Die regionale föderale Sozialversicherung wird es nicht mehr geben. Jede Anfrage aus den Tiroler Bergen oder dem Mühlviertel oder aus dem Murtal wird in Zentral-Wien in den Schreibtischladen , oder auch in den Scanning-Servern digital verhungern. Es wird weiterhin viele berufsständische Sozialversicherungen geben mit verschieden zusammenkombinierten Vers.Zweigen!