SPÖ-Parteitag in Wels: Sozialdemokraten haben neues Statut

Es ist interessant, dass das Konzept, welches eine Zustimmung der Mitglieder bekommen hat, auf Antrag der Wiener SPÖ verworfen wurde. Die Jugendorganisationen hätten ein Alternativkonzept vorgestellt, welches abgelehnt wurde.

Dass nun nicht mehr alle 2 Jahre, sondern alle 3 Jahre ein Parteitag stattfindet, wird sicher dessen Wertigkeit gut tun.



Zu begrüßen ist, dass die sogenannten Langzeitmandatare eine Ablaufzeit bekommen haben. Ob es positiv ist, dass Mehrfachfunktionäre keine Mehrfachbezüge erhalten dürfen ist für mich fraglich, denn oft bringen Bürgermeister oder Abgeordnete zum Landtag gute und andere Ideen ins Parlament.



Der Anfang scheint gut zu sein. Wie lange Frau Rendi-Wagner von ihrer Partei so hochgehalten wird wird sich zeigen. Die Meisten wurden in letzter Zeit fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, was ich Frau Rendi Wagner sicher nicht wünsche.