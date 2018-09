SPÖ-Parteitag: Das Hoffen auf ein Ergebnis mit dem Neuner vorne

WIEN. Anfang Oktober stellt sich SP-Chef Christian Kern in Wels der Wiederwahl.

Christian Kern braucht ein Zeichen der Geschlossenheit, inhaltliche Streitfragen sollen endgültig geklärt werden. Bild: APA

Im Juni 2016 hatte die SPÖ ihren neuen Vorsitzenden mit Vorschusslorbeeren bedacht: 97 Prozent der 640 Delegierten gaben Christian Kern ihre Stimme, ein Zeichen der Einigkeit der Partei.

Doch dieses Mal sei die Stimmung in der Partei diffuser, erzählt ein SP-Stratege. Bei manchen sei eine latente Unzufriedenheit mit dem bisher eingeschlagenen Oppositionskurs zu spüren. Kern würde noch zu sehr in der Vergangenheit verharren. Hinter den Kulissen wird mobilisiert, um dem SP-Chef ein gutes Ergebnis zu sichern. "Wir rechnen mit um die 90 Prozent", sagt ein Kern-Vertrauter. Ein schlechteres Ergebnis würde die Position des Vorsitzenden gerade in Oppositionszeiten nicht stärken. In Kanzlerzeiten war die Messlatte gesunken – Werner Faymann hatte 84 Prozent erreicht.

Doch dieses Mal ist die Situation eine andere: Es geht darum, ein Zeichen zu setzen und keine weitere Obmann-Debatte, wie sie zuletzt nach Aussagen von Burgenlands SP-Chef Hans Peter Doskozil aufgeflammt war, aufkommen zu lassen.

Kern bemühte sich bei der gestrigen SP-Klubklausur jedenfalls um kantige Reden und inhaltliche Vorgaben. Die Stimmung unter den Abgeordneten war trotz des unglücklich gewählten Sitzungsraums in der Wiener Messe gut. "Die Regierung taumelt von einer Ecke in die andere und von einem Problem zum anderen", zeigte sich Kern angriffig. Für Wohlhabende gebe es Steuergeschenke, doch müsse der Aufschwung allen zugutekommen. Der FPÖ warf er "unglaubliche Hetze" vor, sein Nachfolger Sebastian Kurz schweige zu den Verfehlungen.

Migrationspolitik

Neben Personellem sollen beim Bundesparteitag am 6. und 7. Oktober in Wels auch die großen inhaltlichen Leitlinien beschlossen werden. Bereits diesen Donnerstag will man sich eines ungeliebten Themas entledigen: In den vergangenen Monaten haben Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Doskozil eine einheitliche Position der SPÖ in der Flüchtlingspolitik erarbeitet. Das Ergebnis soll morgen im SP-Präsidium präsentiert werden. Das Papier steht unter dem Titel "Integration vor Zuwanderung", der EU-Grenzschutz soll verbessert, abgelehnte Asylwerber in Zentren nahe ihrer Heimat zurückgebracht werden. Auf dem Parteitag soll auch der Kriterienkatalog – der die Beziehung zur FPÖ regelt – abgenickt werden. Zudem wird über ein neues Grundsatzprogramm und die Organisationsstruktur abgestimmt.

Schwieriger Sparkurs

Finanziell hat Kern der Partei einen Sparkurs verordnet. Der Verkauf des Gartenhotels Altmannsdorf hat 21,5 Millionen Euro eingebracht – wovon aber Altlasten und Rechte des parteieigenen Renner-Instituts abzudecken waren.

Weitere Einsparungen sind derzeit für die Partei schwerlich möglich. Im SP-Klub fanden ehemalige Kabinettsmitarbeiter aus Regierungszeiten neue Jobs. Unlängst heuerte auch Kerns ehemaliger Kanzlersprecher Jürgen Schwarz als Berater bei Ex-Minister Thomas Drozda an.

Parteitag im „Kernland“ und rote Herbstthemen

Vom Bundesparteitag am 6. und 7. Oktober erwartet sich die oberösterreichische SPÖ auch ein „Signal“ für das Land. In Oberösterreich ist die Unterstützung für Kern vergleichsweise hoch; auch an der Mitgliederbefragung beteiligten sich die Oberösterreicher überdurchschnittlich. Von den 22 Prozent Beteiligung entfiel zahlenmäßig ein Drittel auf Oberösterreich, sagt Landesgeschäftsführerin Bettina Stadlbauer (Bild), mit hohen Zustimmungsraten.

In einer Strategieklausur legten die Landes-Roten ihre Herbstthemen fest, Ausgangspunkt waren im Land abgefragte Themen. Eines davon, dem man sich im Herbst verstärkt widmen wolle, sei das seit 1. September geltende Arbeitszeitgesetz (Stichwort Zwölf-Stunden-Tag). Dabei plane man „im Schulterschluss mit den Gewerkschaften“ Aktionen, kündigt Stadlbauer an.

Am Thema Kinderbetreuung werde die SPÖ auch nach der Präsentation der Evaluierung der Nachmittagsgebühren (die OÖN berichteten) „dranbleiben“. „Wenn herauskommt, dass es tausende Abmeldungen gab, weil die Eltern unter den Gebühren leiden, kann man das nicht schönreden“, sagt Stadlbauer. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) habe bei der Eröffnung des Brucknerfests eine Erhöhung des Kulturbudgets angekündigt: „Dann muss auch für andere Dinge wie Kinderbetreuung wieder mehr Geld da sein.“

Video: SPÖ kritisiert Regierung scharf

