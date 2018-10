Rendi-Wagner übt Volksnähe: "Ich kenn dich ja nur aus der Zeitung"

WIEN. Die SP-Chefin warb vor einer Wiener Shoppingmall für das Frauenvolksbegehren

Daumen rauf bei der durchgehenden Bildershow: Projektleiterin Lena Jäger, SP-Chefin Rendi-Wagner, Bundesgeschäftsführerin Brunner, Ex-Stadträtin Brauner (APA) Bild: APA/HANS PUNZ

Der Zeitpunkt hätte kaum besser gewählt sein können. Aktuell liegen das Frauen- und das "Don’t smoke"-Volksbegehren auf – zwei Themenkomplexe, die die ehemalige Frauen- und Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner routiniert meistert.

Das Wetter ist wenig einladend, als die designierte SP-Chefin am Mittwochvormittag vor einer Wiener Shoppingmall im dritten Bezirk zur Unterstützung des Frauenvolksbegehrens aufruft. Es ist eine Herausforderung: Bürgerkontakte sind kaum möglich. Wenn nicht Journalisten, Fotografen und Kameraleute Rendi-Wagner umringen, dann füllen umgehend SP-Funktionäre die Lücke.

Rendi-Wagner versucht immer wieder zu entkommen, setzt sich raschen Schrittes ab, um Hände zu schütteln und Frauenanliegen zu thematisieren. "Ich will, dass Frauen und Männer für gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen", sagt sie.

Ein Passant stoppt, sucht das Gespräch. "Ich kenn dich ja nur aus der Zeitung", redet er sie per Du an. Ein anderer will ein Selfie. Rendi-Wagner hilft und zeigt ihm, wie er das Handy bedienen muss, dazu lächelt sie routiniert. Bundeskanzler Sebastian Kurz, als unerreichter Selfie-Profi, hätte es wohl nicht besser machen können.

Neue Allianzen

"Ich freue mich sehr, dass Sie die SPÖ übernommen haben", sagt eine ältere Frau aufmunternd. Ein Mann geht vorbei, schreit "SPÖ" und zeigt demonstrativ mit dem Daumen nach unten. Rendi-Wagner ignoriert es, die anwesenden Funktionärinnen ebenso.

Es sind vor allem Vertreter der Frauen- und der Jugendorganisationen gekommen. Galt das Verhältnis zwischen SP-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek und Rendi-Wagner früher nicht als friktionsfrei, so sollen sie sich nun in einer neuen Allianz gefunden haben. Die Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner hilft beim Flyer-Verteilen, SJ-Chefin Julia Herr schwirrt emsig herum, die frühere Wiener Stadträtin Renate Brauner kommt vorbei und herzt die neue SP-Vorsitzende.

Die Fotografen sind beharrlich und drängen auf Foto-Shootings. Rendi-Wagner posiert geduldig, die Anweisungen befolgt sie allerdings nur bedingt. Sie weigert sich, einen Luftballon in die Hand zu nehmen. Als eine Fotografin auffordert, alle sollten die Hände in die Höhe strecken, schüttelt Rendi-Wagner den Kopf, Brauner zischt, die Geste sei so "macho". Julia Herr schlägt vor, dass sich die vorderen Reihen niederknien, auch hier vermeidet Rendi-Wagner den Bodenknicks.

Nur eine Dreiviertelstunde

Die SP-Chefin spricht von einer Mindestpension für Frauen mit Kind in Höhe von 1200 Euro oder der Angleichung der Gehälter. Ein Mann nähert sich ihr, will über das Schicksal eines abgelehnten Flüchtlings reden. Zeit für das Gespräch bleibt nicht. "Schicken Sie uns Infos", wird ihm mitgeteilt.

Nicht einmal eine Dreiviertelstunde sollte der Termin dauern. Der Wind bläst kalt, ein paar Hände werden noch geschüttelt. Mit "Ciao, baba, servus" , verabschiedet sich Rendi-Wagner endgültig.

