Rendi-Wagner einstimmig zur SPÖ-Klubobfrau gewählt

Leider wird es so sein, dass der dicke Wiener Buagamasta Ludwig,

der Burgenlandler Doscosczil sowie der Schicklgruber aus der Steiermark auch weiterhin keine Ruhe geben werden, und so wird die

Rendi-Wagner nach kurzer Zeit das Handtuch schmeissen.



Ludwig wäre gut beraten, sich zurückzunehmen, aber er fürchtet offenbar, bei der Wien-Wahl ein ordentliches Minus für die SPÖ einzufahren, sodass die Türkisblauen den Bürgermeister stellen können. Und so glaubt er, mit Querschüssen seine Macht zu erhalten.