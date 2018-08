Regierung plant digitalisierte Klassenzimmer

Masterplan: Lehrpläne werden umgekrempelt, Lehrer weitergebildet und die Infrastruktur ausgebaut

Kurz und seine Regierungskollegen Margarete Schramböck und Heinz Faßmann besuchten die Canadian International School in Hongkong. Dort lernen die Schüler von klein auf mit iPads umzugehen. Bild: HELMUT FOHRINGER (APA)

Die Bundesregierung will Österreichs Klassenzimmer digitalisieren und "fit für das 21. Jahrhundert machen", wie Bundeskanzler Sebastian Kurz heute bei der Präsentation der Eckpunkte für einen Masterplan in Hongkong sagte. Zuvor hatten Kurz und seine Regierungskollegen Margarete Schramböck und Heinz Faßmann eine Schule in Hongkong besucht, die vorzeigt, wie so ein Modell funktionieren könnte.

"Es geht aber um viel mehr als Gratis-Tablets für die Schulen", sagte Kurz, sondern um eine Änderung des Schulsystems, das vergleichbar sei mit der Einführung der Schulpflicht unter Maria Theresia oder die Ausstattung der Schüler mit Unterrichtsmaterialien unter Bruno Kreisky.

Bildungsminister Heinz Faßmann sieht in seinem Ministerium zwar viele gute Einzelaktivitäten, jetzt "muss aber ganzheitlicher Zugang gewählt werden." Das beginne bei der Neugestaltung der Lehrpläne, die seit 18 Jahren nicht mehr geändert worden seien. "Mir als Geographen fallen einige Dinge ein, die man straffen könnte, um der Digitalisierung Platz zu machen. das muss in allen Gegenständen passieren."

Daneben soll es ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsprogramm für die Lehrer geben. Und schließlich müsse die Infrastruktur verbessert werden. Nur jede zweiten Klasse hat WLAN, nur 0,5 Prozent sind mit Tablets ausgestattet, ultraschnelles Internet hat nur ein Drittel der Schulen.

Bis Ende des Jahres soll der Masterplan konkretisiert werden, dann will man auch über die Kosten genauer Bescheid wissen, wobei der Netzausbau teurer kommt als die Ausstattung der Schüler mit Tablets oder Laptops. BIs diese Ausstattung umgesetzt ist, sollen Schüler auch ihre eigenen Geräte mitbringen, sagt Faßmann. "Es gibt keine Handyabstinenz in der Schule. Vielmehr soll der bewusste und ethisch richtige Umgang mit den Geräten erlernt werden."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema