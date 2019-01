Regierung erwägt höhere Gagen für Kassenfunktionäre

Die Verarsche der deppadn ASVG-Versicherten geht frischfröhlich auch 2019 weiter. So geil, das kannst ned erfinden. Hoffe, dass bei manchen grade ein Licht aufgeht was sie bei der letzten NR-Wahl gewählt haben... An einer privaten Krankenversicherung wird bald nichts mehr vorbeiführen, der Pöbel darf Monate auf Mindestbehandlung warten.