Reformkurs der Regierung: Wenn Höchstrichter die Stopptaste drücken

WIEN. Viele Projekte der Koalition müssen erst die Hürde Verfassungsgericht nehmen

Nicht selten halten hochtrabend angekündigte Veränderungen der strengen Prüfung durch die Verfassungshüter nicht stand. Bild: Achim Bieniek

Es war der Europäische Gerichtshof, der sich zuletzt als Spielverderber erwiesen hat, weil er das Mindestsicherungsmodell in Oberösterreich kippte. Mit Auswirkungen auf die Koalition von Sebastian Kurz (VP) und Heinz-Christian Strache (FP), die nach diesem Spruch Pläne für die generelle Kürzung der Sozialhilfe für Asylberechtigte verworfen haben. Nach dem Ordnungsruf aus Luxemburg hätte man sich andernfalls auch bei den 14 Verfassungshütern in Wien auf dünnes Eis begeben.

Der Verfassungsgerichtshof steht auch so vor einer heißen Dezember-Session, in der noch über die Deckelung in den Mindestsicherungsregelungen in Oberösterreich und im Burgenland und über den Nichtraucherschutz zu entscheiden sein wird.

Gerade in einer Situation, in der mit einer neuen Regierung ein Machtwechsel verbunden ist, werde der VfGH zu einem wichtigen Instrument der Opposition, attestiert der Verfassungsrechtler Theo Öhlinger. Schließlich wolle man grundlegende Veränderungen dieser Koalition bekämpfen. Der Ruf nach dem VfGH sei alltäglich geworden. Augenscheinlich an dieser Regierung ist für Öhlinger, dass diese "ihren Gestaltungsspielraum besonders in eine Richtung ausreizt, die man als fremdenfeindlich" bezeichnen könne. Neuregelungen zu Familienbeihilfe, Mindestsicherung oder Kopftuch hätten gemein, dass es "um die Einschränkung von Rechten nicht-österreichischer Staatsbürger geht".

Der Rechtsprofessor erwartet bei der neuen Mindestsicherung höchstrichterlichen Widerspruch. Eindeutig auf Konfrontationskurs mit dem VfGH sieht Öhlinger die Regierung auch bei der Kassenreform.

Dass in den bisher demokratisch gewählten Organen der Selbstverwaltung künftig Nicht-Mitglieder der Versicherung (Arbeitgeber-Vertreter, Anm.) paritätisch vertreten sein sollen, sei für ihn als Widerspruch evident. Auch bei der Beschleunigung der Umweltschutzprüfung sieht er trotz Abschwächungen Probleme. Den Versuch der SP-Wien, das von der Regierung zurückgenommene Rauchverbot über das Arbeitsrecht zu bekämpfen, erwartet Öhlinger dafür "eher als Flop". Anders als VfGH-Präsidentin Brigitte Bierlein, die schon im Frühjahr ein Kopftuchverbot in Volksschulen als "problematisch" bezeichnet hat, geht er davon aus, dass dieses Regierungsprojekt "rechtskonform" sei.

Ähnlich wie schon einmal in jüngerer Vergangenheit, als ab 2000 Schwarz-Blau I unter Wolfgang Schüssel unter dem Motto "speed kills" zahlreiche Reformen (siehe Kasten) vom Stapel ließ, die dann gekippt wurden, könnte auch diesmal der VfGH ins Zentrum der Konfrontation rücken.

