Rechnungshof verlangt mehr Sorgfalt bei Wahlen

WIEN. Verschiebung der Bundespräsidentenwahl kostete 5,2 Millionen. Probleme bei Briefwahl waren bekannt.

Der Rechnungshof pocht auf eine wirksame Qualitätssicherung bei der Briefwahl. Die Prüfung der Bundespräsidentenwahl 2016 – deren zweiter Wahlgang wegen aufgeplatzter Wahlkarten verschoben werden musste – hat erbracht, dass die Qualitätskontrolle nicht ausreichend war. Dabei hatte es schon bei der Hofburgwahl 2010 Probleme mit Wahlkartenkuverts gegeben, deren Verklebung mangelhaft war.

Die Wahldrucksorten seien zwar gesetzeskonform beschafft worden, sagen die Prüfer. Aber die Maßnahmen zur Sicherung der Qualität bei Produktion, Lagerung und Versendung befand der Rechnungshof für nicht ausreichend.

Für die Zukunft regen die Prüfer an, von Bietern in der Ausschreibung konkrete Angaben über die Qualitätssicherung zu verlangen und "risikomindernde Maßnahmen standardmäßig zu implementieren", also z. B. Wahlbehördenmitglieder umfassend zu schulen.

Beanstandet wird in einem am Freitag veröffentlichten Prüfbericht auch, dass die Entschädigung für Wahlbehörden-Mitglieder nicht bundesweit einheitlich ist und dass manche Auslandsösterreicher die Wahlkarten zu spät erhielten.

Gekostet hat die Verschiebung der – nach der Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof nötigen – Wahlwiederholung von Oktober auf Dezember 2016 Bund, Länder und Gemeinden 5,2 Millionen Euro. Damit erhöhten sich die Gesamtkosten der Bundespräsidentenwahl um rund acht Prozent.

Das Innenministerium gab 23,07 Millionen Euro für den ersten und zweiten Wahlgang sowie die Wiederholung des zweiten inklusive Verschiebung aus. Von der Druckerei bekam die Republik nach einem Vergleich 500.000 Euro Vergütung, außerdem 500.000 Euro im Weg der Gewährleistung.

15,4 Millionen Euro der Bundesmittel gingen als Pauschalentschädigung an die Gemeinden, der Rest entfiel auf Porto für die Briefwahl und die Herstellung der Wahldrucksorten. Die Kosten der Gemeinden sind durch das Pauschale freilich nur zum Teil abgegolten.

