Protest in Linz mit 800 Kassen-Mitarbeitern

LINZ. Der Betriebsrat der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK) hat heute, Dienstag, eine öffentliche Betriebsversammlung aus Protest gegen die von der Bundesregierung geplante Kassenreform abgehalten.

Knapp 800 Leute bildeten eine Menschenkette um die OÖGKK-Zentrale. Bild: OÖN

Schon ab 1. April werde die OÖGKK aufhören zu existieren, denn ab diesem Zeitpunkt würden alle Entscheidungen von Wien aus getroffen, sagte Betriebsratsvorsitzender Werner Steininger. Auch OÖGKK-Obmann Albert Maringer, Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer und Gewerkschafter Andreas Stangl traten vor den 800 OÖGKK-Mitarbeitern, die aus dem ganzen Land gekommen waren, auf.

Ein gut funktionierendes Gesundheitssystem werde zerstört, sagte Maringer. Von „Missbrauch der Macht“ sprach Kalliauer. Und Stangl rechnete vor, dass nur 37 Prozent der Beiträge in Oberösterreich von den Dienstgebern gezahlt würden, diese künftig aber bei Entscheidungen gleich viel Gewicht hätten wie die Dienstnehmer-Vertreter.

Stangl und Kalliauer kündigten auch eine Kundgebung für Donnerstag, 18. Oktober, um 15 Uhr vor dem Landhaus in Linz an. Landeshauptmann Thomas Stelzer müsse sich für die OÖGKK einsetzen, so der Appell. Derzeit sei dies nicht wirklich der Fall.

Zum Schluss, kurz vor Mittag, bildeten die Demonstranten dann noch für fünf Minuten eine Menschenkette um die OÖGKK-Zentrale.

Video: Proteste vor der OÖGKK-Zentrale in Linz

