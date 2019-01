Politiker als Jungeltern: Gefragt sind Wickelkünste und Organisationstalent

WIEN. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) legt für seinen Sohn einen Papamonat ein.

Heinz-Christian Strache und seine Frau Philippa. Bild: APA/HERBERT P. OCZERET

Er ist der erste Regierungspolitiker, der sich bewusst für sein Baby eine Auszeit nehmen wird: Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird für seinen kleinen Sohn Hendrik einen Monat lang pausieren und sich statt um die großen Regierungsgeschäfte um die kleinen Geschäfte seines Nachwuchses kümmern. In dieser Zeit vertritt ihn Regierungskoordinator Norbert Hofer, sein Gehalt will Strache spenden.

Dass gerade ein Freiheitlicher einen Papamonat einlegt, ist angesichts der stark männerdominierten Wählerschaft und des tradierten Frauenbildes der Partei umso bemerkenswerter. An Erfahrung mangelt es Strache nicht, der 49-Jährige hat bereits zwei Kinder aus erster Ehe. Auch seine Frau Philippa ließ bereits durchblicken, dass sie relativ schnell in ihren Job als Social-Media-Chefin von FPÖ-TV zurückkehren wolle.

Tipps über die Vereinbarkeit von Regierungstätigkeit und Kinderbetreuung kann sich Strache bei seinem Parteifreund Manfred Haimbuchner holen, der im Jänner 2018 erstmals Vater wurde. Der oberösterreichische Landeshauptmann-Vize hat sich rund um die Geburt keine Auszeit gegönnt, die Termine habe er damals aber "lockerer" gelegt.

Die gemeinsame Zeit mit dem kleinen Erdenbürger verlangt ein diszipliniertes Zeitmanagement. In der Regel ist Haimbuchner schon weg, wenn der Kleine aufwacht, und kommt zurück, wenn er schläft. Untertags nützt er Facetime, um mit seinem Filius Otto zu kommunizieren.

"Beinhart" frei nehmen

"Ich versuche, mir unter der Woche ein paar Stunden frei zu halten, um Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Vereinzelt nehme ich mir auch einen Tag frei. Da bin ich beinhart geworden", sagt Haimbuchner. Der FP-Landeschef ist sich bewusst, dass es in den nächsten Jahren noch schwieriger werden wird, alles unter einen Hut zu bringen. Schließlich würde sein Sohn mit zunehmendem Alter auch mehr Anwesenheit einfordern. Die Zeit zwischen Weihnachten und 3. Jänner ist jedenfalls für die Familie reserviert.

Immer auch "ein Chaos"

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger erwartet im April ihre dritte Tochter. "So beiläufig schwanger war ich noch nie", lacht sie. Mutterschutz gibt es für Politikerinnen bekanntlich keinen. Am 26. April ist der Auftakt zur EU-Wahl, ab dann will sie wieder im Einsatz sein, in der kurzen Babypause wird sie sich von Nikolaus Scherak und Sepp Schellhorn vertreten lassen. Politik und Kinder unter einen Hut zu bringen, "ist immer ein Chaos und eine tagtägliche Herausforderung", berichtet die pinke Parteichefin. Sie sieht aber auch Vorteile ihres Jobs. "Es hilft mir, dass man in der Politik mehr Flexibilität hat."

Meinl-Reisingers Ehemann ist Richter, er wird in Karenz gehen. Auf Facebook finden sich bereits böswillige Kommentare. "Man staunt immer wieder, wie viele Menschen sich mit der Frage beschäftigen, ob ich stillen werde oder nicht", erzählt die 40-Jährige.

Es war ein langer Weg, bis Frauen eine politische Karriere mit ihrem Kinderwunsch vereinbarten. 2006 war Justizministerin Karin Gastinger (BZÖ) das erste Regierungsmitglied, das im Amt ein Baby zur Welt brachte. Als Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger im Juli ihren Sohn Lorenz gebar, wurde darum kein Aufhebens gemacht. Nach zwei Monaten war sie wieder im Job. Ihr Lebensgefährte Thomas Kassl, der beim Land Kärnten arbeitet, ließ sich für zwei Jahre karenzieren. Im Gespräch schwärmt er regelrecht von der intensiven gemeinsamen Zeit mit seinem Sohn.

Bleibt zu hoffen, dass der Vorbildcharakter der Politik wirkt: Im Dezember 2017 nahmen 639 Väter einen Papamonat, und nicht einmal vier Prozent der Kindergeldbezieher waren Männer.

