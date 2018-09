"Politik war offenbar nicht seine Berufung"

eine Frau könnte sehr wohl was bewirken, denn in der nächsten Zeit wird sich die Regierung gerade bei der Pflege und Altenversorgung was einfallen lassen müssen - überall fehlen Pflegekräfte und die Pflegeheime sind überfüllt bzw. Stationen stehen mangels Personal leer.

Viele Pflegende schmeissen den Beruf hin, weil sie überfordert sind - das wird die Aufgabe der Zukunft für ALTE zu sorgen und das Flüchtlingsproblem, an dem derzeit die Regierungsparteien hängen, wird in den Hintergrund treten.