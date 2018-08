Pilz: "Bin als Obmann nicht ungeeignet"

WIEN. Maria Stern löste Gründer Peter Pilz an der Spitze ab. Delegierte suchen neuen Namen für die Partei, nun tritt man in der neuen Konstellation vor die Presse.

Maria Stern Bild: (APA)

Die Mitglieder der Liste Pilz sind am späten Montagnachmittag zusammengekommen, um eine neue Parteispitze zu wählen. Die Mit-Initiatorin des Frauen-Volksbegehrens, Maria Stern, löst Gründer Peter Pilz ab, der in den Nationalrat gewechselt ist. Statements gab es vor der Mitgliederversammlung keine, die Entscheidung fiel am frühen Abend.

Heute, Dienstag, trat die Liste in neuer Konstellation vor die Presse.

Den Anfang machte Pilz - "als scheidender Obmann fang' ich an". Er zog Bilanz über die turbulenten Monate der Liste, nun sei man gut aufgestellt und wolle sich auf die Kritik an der Regierung konzentrieren. Demnächst soll es ein Grundsatzpapier geben, in dem stehen soll, was die Liste genau ausmacht und was sie will. "Ich bin jetzt die Nummer zwei, die Maria Stern ist die Nummer eins", erklärte Pilz. Seine Liste solle auch bald einen neuen Namen erhalten, "das war mein Wunsch", erklärte er.

Da die nächste Wahl bald ansteht, gebe es nun viel zu tun, erklärte Stern und stellte einige "Leuchtturmprojekte" vor, die sie angehen wolle. Eines der ersten werde die "Unterhaltssicherung" sein. "Das ist ein Thema, an dem niemand mehr vorbei kann." Zur Oppositionsarbeit erklärte die Pilz-Nachfolgerin: "Wir werden Fragen stellen. Viele Fragen stellen." Die Klubräume der Liste Pilz bezeichnete Stern als "Agentur für politische Kommunikation".

Wenig später war Pilz schon wieder am Wort. Er unterstrich Sterns Worte, die Kinderarmut im Land beenden zu wollen. Und er übte erneut Kritik an Kurz, Kern und Strache. "Ich glaube nicht, dass ich als Parteiobmann gänzlich ungeeignet bin," erklärte Pilz wenig später. Außerdem "haben die Leute mich gewählt". Aber er könne nicht alles alleine machen, "nicht alles an der Liste Pilz ist auch Pilz". Er glaube, dass Stern die Führung jedoch "besser machen wird".

Einzige Kandidatin

Stimmberechtigt sind derzeit 25 Parteimitglieder. Stern war die einzige Kandidatin. Sie hatte für Pilz auf ihr Mandat im Nationalrat verzichtet, im Gegenzug sollte sie Parteichefin werden. Ganz wird der Parteigründer und ehemalige Grüne das Szepter allerdings nicht aus der Hand geben, er wird stellvertretender Obmann.

25 Parteimitglieder plus eine Chefin

Stern wurde von den 25 Mitgliedern einstimmig gewählt, sie selbst hatte sich ihrer Stimme enthalten. Die neue Parteivorsitzende wurde 1972 in Berlin geboren und lebt seit ihrer Kindheit in Österreich. Sie verbrachte drei Jahre in den Niederlanden und einige Zeit in Serbien. Stern ist Lehrerin, Initiatorin und Obfrau des Vereins "Forum Kindesunterhalt", ehemalige Sprecherin des Frauenvolksbegehrens 2.0, Singer-Songwriterin und Krimiautorin.

Auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung steht auch die Findung eines neuen Namens für die Liste Pilz. Laut APA-Information wurde eine Agentur beauftragt, Vorschläge auszuarbeiten. Ebenfalls besprochen werden soll ein Manifest der Partei. Weiters sollen bei der Mitgliederversammlung die Gründung von Interessensvereinigungen bzw. Landesorganisationen beraten werden.

Informationen zum Demokratiekoffer und zur Präsentation der Parteiakademie stehen ebenfalls auf der Tagesordnung, auch eine Präsentation "Wohin geht die Partei". Zur Aufnahme neuer Mitglieder ist eine Statutenänderung vorgesehen.

