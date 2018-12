Pflegereform: Finanzierungsfrage noch offen

WIEN. Die Bundesregierung will bis Ende 2019 eine nachhaltige Sicherung der Pflege zustande bringen. Wie, ist noch unklar.

Hilfe für ältere Menschen Bild: Colourbox

Das haben Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) am Mittwoch nach dem Ministerrat unterstrichen. In der Frage der Finanzierung gab es noch keine Festlegung.

Vor allem Hartinger-Klein sonnte sich im Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit: "Sie wissen, wenn ich hier stehe, gibt es meistens große Reformprojekte", meinte sie im Pressefoyer. Sie versprach eine Reform nach dem Motto "Daheim statt Heim". Die Lösung werde gesamtheitlich kommen und nicht nur "scheibchenweise", wie es "Vorgängerregierungen" gehalten hätten.

Video: Der Ministerrat beschließt am Mittwoch einen Plan für den Pflegebereich, da aufgrund der sich erhöhenden Zahl der pflegebedürftigen Menschen mehr Geld in diesem Sektor benötigt wird.

Dass es vor allem um die Pflege zu Hause gehe, unterstrich auch Kurz. Mit dem nunmehrigen Ministerratsbeschluss sei der Startschuss erfolgt, der zeige, wo man hinwolle. Jetzt beginne der Gesprächsprozess mit den Stakeholdern, also mit Ländern, Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen. Auch Strache verwies auf diesen gemeinsamen Prozess.

Wie die künftige Finanzierung aussehen könnte, blieb am Mittwoch offen. Zunächst soll ein internationaler Vergleich der verschiedenen Modelle angestellt werden. Auch Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) betonte vor der Regierungssitzung, es sei für konkrete Aussagen noch zu früh.

In dem 15-seitigen Ministerratsvortrag sticht ein Punkt hervor: "Eine Erbschafts- und Schenkungssteuer zur Finanzierung der Pflegevorsorge bleibt ausgeschlossen", steht zu lesen. Die SPÖ hatte stets diese Art der Finanzierung ins Spiel gebracht. Die Regierung ließ bisher offen, ob die Pflege weiterhin steuerlich finanziert werden soll oder eine Pflegeversicherung eingeführt werden könnte. Geplant ist, Finanzierungsmodelle anderer Länder zu vergleichen.

Opposition zurückhaltend, NGOs ungeduldig

Zurückhaltend hat die Opposition am Mittwoch auf die Ankündigungen der Bundesregierung zur Pflegerreform reagiert. Am positivsten äußerten sich noch die NEOS, auch diese warnten jedoch vor "gewohnter Show-Politik". Die Volksanwaltschaft verlangte mehr Pflegegeld für alle. Seitens der Hilfsorganisationen wurde die Themenwahl begrüßt und auf konkrete Lösungsschritte gedrängt.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda kritisierte in einer Aussendung das aus seiner Sicht "höchst unseriöse und unprofessionelle Vorgehen" der Regierung. Deren "Masterplan Pflege" sei reine Ankündigungspolitik und löse kein einziges Problem. In Sachen Pflegefinanzierung betonte Drozda, dass die SPÖ das Modell einer Pflegeversicherung, das er der ÖVP zuschrieb, ablehne.

Vorsichtig optimistisch reagiert NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker. Er verlangte die Einbindung von Betroffenen, Experten und der Opposition und warnte davor, nur ein bisschen an der Finanzierung zu drehen.

Daniela Holzinger, Gesundheitssprecherin von "Jetzt" (vormals Liste Pilz), plädierte für eine Finanzierung durch eine Erbschaftssteuer oder andere vermögensbezogene Steuern. Der für Soziales und Pflege zuständige Volksanwalt Günther Kräuter appelliert an die Bundesregierung, auf verbesserte Qualitätsstandards in Alten- und Pflegeheimen nicht zu vergessen. Das Pflegegeld müsse in allen Stufen um 30 Prozent erhöht und dann jährlich valorisiert werden. Hoffnungsvoll zeigten sich die Hilfsorganisationen.

Die Pflegedebatte sei längst überfällig, viele der Punkte entsprächen den Wünschen von Betroffenen und Sozialorganisationen, hieß es seitens der SPÖ-nahen Volkshilfe. Das Rote Kreuz begrüßte die Überschriften und wünschte sich nun Inhalte, Konzepte und Gesetze. Auch der Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) verlangte konkrete Maßnahmenpakete. Schritte in die richtige Richtung erblickte das ÖVP-nahe Hilfswerk.

460.785 Pflegegeldbezieher

Derzeit beziehen 460.785 Personen in Österreich Pflegegeld, der Bund leistet dafür 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Zusätzlich ist der Pflegefonds für den Zeitraum von 2018 bis 2021 mit 1,56 Milliarden Euro dotiert: Damit werden die Bundesländer im Bereich Pflege unterstützt.

Im Fokus des Masterplans steht eine Verbesserung der Pflege daheim. Pflegende Angehörige sollen stärker entlastet werden, die Qualität des Betreuungspersonals mit einer Art Siegel sichergestellt werden. Geplant sind Internetplattformen sowie Imagekampagnen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema