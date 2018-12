Pensionierungen verschärfen den Ärztemangel

WIEN. 18.287 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte praktizieren in Österreich. Doch in wenigen Jahren werde man "weit entfernt" davon sein, den Bedarf an Medizinern decken zu können, warnt die Ärztekammer. Vizepräsident Johannes Steinhart untermauerte dies gestern mit Zahlen: In zehn Jahren werden 48 Prozent aller niedergelassenen Ärzte das Pensionsalter erreicht haben; noch dramatischer sei die Situation bei Ärzten mit Kassenvertrag, von diesen werden in zehn Jahren 55 Prozent in Pension sein. Nur, um den "Status quo" aufrechtzuerhalten, müssten mittelfristig 938 Arztstellen jährlich nachbesetzt werden.

Es gab 2017 zwar 1665 Medizinabsolventen, von diesen werden aber nur 40 Prozent als Ärzte in Österreich arbeiten, sagte Steinhart. Er drängt auf "rasche Maßnahmen" und fordert einen politischen Gipfel zum Thema Ärztemangel. Kurzfristig könnte das Ärzte-Pensionsalter (verpflichtend mit 70) angehoben werden, meint Steinhart.

