ÖVP und FPÖ: Kopftuchverbot an Volksschulen

WIEN. In die Vereinbarung mit den Ländern über den Ausbau der Kinderbetreuung hat die Bundesregierung das "Kopftuchverbot" in Kindergärten hineinreklamiert.

Nun gibt es einen Vorstoß der Koalition, das Tragen des Kopftuches auch in Volksschulen zu verbieten.

Kommende Woche wolle die Koalition einen diesbezüglichen Initiativantrag im Parlament einbringen, bestätigte ein Sprecher von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) am Wochenende. Auf der Tagesordnung des Nationalrats steht die Vereinbarung zum Ausbau der Kinderbetreuung; das Kopftuchverbot solle "Mädchen bis zum zehnten Lebensjahr schützen", meinte Strache. Nötig für einen solchen Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit. Man lade die Opposition ein, zuzustimmen.

Die ÖVP bestätigte den Initiativantrag. "Wir wollen keine Unterdrückung von Mädchen im Kindesalter", sagte VP-Klubobmann August Wöginger. Man gehe von der Unterstützung der Opposition aus.

SP, Neos gesprächsbereit

Während in Oberösterreich SP-Landtagsbildungssprecherin Sabine Promberger kritisierte, das Kopftuchverbot solle "von den wahren Problemen ablenken", signalisierte die Bundes-SP "grundsätzliche Gesprächsbereitschaft". Es könne sich aber nur um den Teil eines "Gesamtpakets" handeln, so SP-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid. Dies müsse etwa auch mehr Lehrer und Unterstützungspersonal an sogenannten "Brennpunktschulen" beinhalten.

Auch die Neos seien prinzipiell gesprächsbereit, sagte deren Bildungssprecher Douglas Hoyos. Er vermute aber eine "Ruckzuck-Aktion", ernsthafte Integrationspolitik könne durch ein Kopftuchverbot nicht ersetzt werden.

