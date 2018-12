ÖGB warnt vor "Kriegserklärung"

WIEN. Präsident Katzian: Steuerreform darf Arbeitnehmer nicht benachteiligen.

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Streichung von Begünstigungen für Arbeitnehmer im Zuge der Steuerreform wäre für die Gewerkschaften eine "klassische Kriegserklärung": Diese scharfen Worte richtete ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Donnerstag an die Bundesregierung.

Misstrauisch ist er wegen einer Gegenfinanzierung durch die Streichung steuerbegünstigter Ausnahmen. Katzian zählt dazu das Weihnachtsgeld und diverse Zulagen, etwa für Schmutz. Aus solchen Positionen könnten in bestimmten Fällen hohe Einkommensverluste entstehen. Die Gewerkschafter wollen nicht, dass sich die Arbeitnehmer "die Reform selbst zahlen".

Im ÖGB-Kampf gegen den 12-Stunden-Tag sieht Katzian Teilerfolge. Bei der Herbstlohnrunde sei es in vielen Branchen gelungen, die Auswirkungen abzufedern – allerdings nicht in allen. Als Positivbeispiele nannte er den Handel und die Metallbranche; Schwierigkeiten gebe es z. B. bei den Speditionen.

Insgesamt meint der ÖGB-Chef, dass die Kollektivvertragsverhandlungen weiter an Bedeutung gewonnen hätten. Wenn die Regierung keinen Wert auf Gespräche mit der Gewerkschaft lege, sei die KV-Runde wichtiger denn je. Kontakt sucht Katzian auch mit dem Nationalrat. Ende Jänner werde es Gespräche mit allen Parteien geben, kündigte der langjährige Parlamentarier an, der bei seinem Wechsel an die Spitze des ÖGB sein SPÖ-Mandat zurückgelegt hat.

"Wir wollen kein Hartz IV"

Nachhaltig verärgert ist die Gewerkschaft über die Strukturreform der Sozialversicherung. Katzian ist "zu 100 Prozent" überzeugt, dass einzelne Regeln vor dem Verfassungsgerichtshof nicht halten. Selbst geht der ÖGB nicht vor das Höchstgericht, er erwartet eine Aktion aus dem Bundesrat. Eindeutig äußerte sich Katzian zur Abschaffung der Notstandshilfe: "Wir wollen in Österreich kein Hartz IV." Die Ärmsten der Armen dürften nicht für eine Symbolpolitik bestraft werden.

