OECD: Schlechte Chancen für Migrantenkinder

WIEN. Regelmäßig veröffentlicht die OECD ihre internationale Vergleichsstudie "Education at a Glance". Die Ergebnisse im Bildungsbereich haben sich im Laufe der Jahre nur unwesentlich verändert.

Akademikerkinder erreichen eher einen hohen Bildungsgrad, Kinder aus sozial schwachen Schichten und mit Migrationshintergrund verfügen tendenziell über ein niedrigeres Bildungsniveau. Der Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt funktioniert in Österreich vergleichsweise gut.

Wenig erfreulich ist, dass in der Gruppe der 15- bis 29-Jährigen elf Prozent weder eine Ausbildung machen noch einen Job haben. Bei einem genaueren Blick zeigt sich, dass rund jeder vierte Zuwanderer in diese Gruppe fällt, von den Österreichern sind es nur acht Prozent. Die Industriellenvereinigung mahnte gestern Maßnahmen ein, um dem frühen Bildungsabbruch bei jungen Migranten entgegenzuwirken. Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) sah sich in seinem Kurs bestärkt: Man müsse bei den mangelnden Deutschkenntnissen der Migranten ansetzen, um eine gleichberechtigte Teilhabe von Jugendlichen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt sicherzustellen. SP-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid warf der Regierung vor, bei den Integrationsmaßnahmen gekürzt zu haben.

Lehrergehälter und Stundenzahl

Abermals zeigt sich, dass Österreichs Lehrer im internationalen Vergleich mehr verdienen und weniger Stunden in der Klasse stehen. Ein Lehrer in der Unterstufe steht um 96 Stunden pro Jahr weniger in der Klasse als im OECD-Schnitt.

Auch sind Österreichs Lehrer älter. Im Volksschulbereich sind 39 Prozent der Pädagogen über 50 Jahre alt (OECD: 31 Prozent).

