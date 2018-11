Notstandshilfe: SP warnt vor "nächstem Verrat"

WIEN. ÖGB-Protest bei 100-Jahr-Feier des Sozialressorts.

Mit einem Festakt samt Rede von Wifo-Chef Christoph Badelt lässt Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) heute das hundertjährige Bestehen ihres Ressorts zelebrieren.

Zu den geladenen Gästen zählen auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Ex-Sozialminister Alois Stöger (beide SPÖ). Die beiden werden aber vor dem Museum für Angewandte Kunst mit anderen Gewerkschaftern an einer Kundgebung gegen "den Sozialabbau" durch die Regierung teilnehmen.

Vor allem die Einführung des 12-Stunden-Tages, aber auch die Sozialversicherungsreform, die den Arbeitnehmervertretern viel Einfluss nimmt, gelten als Reizthemen in der Auseinandersetzung.

Dem könnte noch in diesem Jahr ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden: Die Regierung plant im Zuge der Reform der Mindestsicherung die Abschaffung der Notstandshilfe. Dazu soll es im November ein Konzept geben.

Vor allem der Wirtschaftsflügel der ÖVP möchte Langzeitarbeitslose, die bisher Notstandshilfe bezogen haben, in die Mindestsicherung überführen. Mit dem Nebeneffekt, dass vor deren Auszahlung auch ein Zugriff auf Erspartes oder Immobilien möglich wäre.

SP-Klubvize Jörg Leichtfried reagierte am Sonntag auf Spekulationen, wonach es bereits einen "Deal" zwischen FP und VP geben soll, der in diese Richtung geht. Mit einem Zugriff auf Erspartes und die Wohnung würde man die Versicherungsleistung Notstandshilfe abschaffen und "Verrat" an den Arbeitnehmern begehen.

