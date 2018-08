Neustart in Wien: Michael Ludwig und die Indizien für baldige Neuwahlen

Wer in Wien nicht Beamter, im Gesundheitswesen, oder bei einer NGO beschäftigt ist, lebt von der Mindestsicherung oder er ist Student.

In so einer Stadt demokratische Wahlen abzuhalten und zu hoffen, dass die Leute normal wählen, kann man sich eigentlich sparen.

Wenn dann noch dazu der Personenkreis aus dem Morgenland eventuell eine eigene Partei gründet, na dann wird es in Wien erst mal so richtig bunt in unserer Bundeshauptstadt