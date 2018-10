Neuaufstellung nach Kerns Abgang: Schieder wird EU-Spitzenkandidat

WIEN. Präsidium einigte sich auf Ersatzkandidaten, heute wird Rendi-Wagner Klubobfrau.

Pamela Rendi-Wagner soll Christian Kern über den Unmut der Partei informiert haben, woraufhin dieser auch als EU-Kandidat absagte. Bild: APA

Nach dem endgültigen Rückzug von Christian Kern aus der Politik wird der Umbau der Partei heute finalisiert. Der SP-Klub tritt zusammen, um Pamela Rendi-Wagner zur Klubobfrau zu wählen. Ob Kern heute an der Sitzung teilnehmen und wann er sein Mandat zurücklegen wird, sei noch offen, war gestern zu hören.

Bereits am Sonntag traf sich das SP-Präsidium, um Vorkehrungen für den Parteitag in Wels zu treffen. Am 24. und 25. November wird in Oberösterreich die neue Parteiobfrau gewählt und die EU-Liste beschlossen.

Nachdem Kern am Samstag in der Früh seine Nachfolgerin darüber informiert hatte, dass er nun doch nicht für die EU-Wahl zur Verfügung steht, musste rasch eine Alternative gefunden werden. Offenbar hatte ihm Rendi-Wagner zuvor signalisiert, dass seine Kandidatur intern umstritten ist.

Am frühen Nachmittag präsentierte die SPÖ gestern eine neue Nummer eins für die EU-Wahl. Der ehemalige geschäftsführende Klubobmann Andreas Schieder zieht als Listenerster für die SPÖ in den EU-Wahlkampf, hinter ihm kandidiert Europaparlamentarierin und Gewerkschafterin Evelyn Regner. Oberösterreich schickt den Bad Ischler Bürgermeister Hannes Heide ins Rennen – er dürfte auf einem aussichtsreichen Platz aufgestellt werden.

Schieder wich gestern Fragen, ob er nur der Ersatzkandidat sei, aus. Er erklärte, dass er im Wahlkampf die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen wolle. Wer soziale Gerechtigkeit wolle, müsse SPÖ wählen, gab er eine erste Parole aus.

Kapitel ist abgehakt

In der gestrigen Sitzung war Kerns Abgang kaum noch Thema. Nur rund zehn Minuten soll noch darüber gesprochen worden sein, erzählen Teilnehmer. Kommentare gab es nur vereinzelt. Für die Partei ist das Kapitel Kern jedenfalls abgehakt.

Auch eine europaweite Allianz von Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen, wie sie Kern angestrebt hatte, wurde nicht debattiert. Rendi-Wagner stellte klar, dass die europäische Sozialdemokratie gemeinsam in die Wahl ziehe. Über allfällige Kooperationen könne man nach der Wahl reden.

Auch innenpolitisch will die Partei nach all den personellen Turbulenzen wieder stärker Position beziehen. SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda kündigte an, dass die Themen leistbares Wohnen, Pflege und eine Facharbeiteroffensive im Fokus stehen werden. (gana)

Bitterer Abschied: „Schlussstrich als Berufspolitiker“

„Für mich ist das ein Schlussstrich als Berufspolitiker“, erklärte Ex-SP-Chef Christian Kern am Samstag. Er wird sich vollständig aus der Politik zurückziehen und in der Wirtschaft wieder sein Glück suchen. Denkbar sei eine Unternehmensgründung, sagte er.

Seine Kandidatur für das EU-Parlament sei auch an internen Intrigen gescheitert. Er habe den Diskussionen um Europa nicht mehr Gewicht geben können, sondern eine Fortsetzung des innenpolitischen Klein-Kleins erlebt. In Europa brauche es neue Bündnisse von Sozialdemokratie, Liberalen und Grünen.

Zur Tagespolitik wolle er sich künftig nicht als „Balkon-Muppet“ melden, versprach Kern.

