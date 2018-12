Neos: Gamon will EU-Liste anführen

WIEN. Die Nationalratsabgeordnete Claudia Gamon will die Neos in die EU-Wahl führen.

Claudia Gamon Bild: APA

Sie werde bei der Kandidatenkür für Listenplatz eins antreten, gab sie gestern bekannt. Die 30-jährige Vorarlbergerin kam 2015 in den Nationalrat. Dort ist die Betriebswirtin Neos-Sprecherin für Europa, Wissenschaft, Frauen und Medienpolitik. Die EU-Kandidaten der Neos werden mit einem Hearing am 12. Jänner und einem offenen Online-Voting von 18. bis 24. Jänner gekürt, endgültig gewählt wird die Liste von der Mitgliederversammlung am 26. Jänner.

