Nein zu UN-Migrationspakt: "Wir schneiden uns ins eigene Fleisch"

Österreich hat mitgewirkt und sagt jetzt "Nein"! Wer zahlt diese Kosten? Es handelt sich lediglich um einen vorstellbaren Bilderrahmen, dessen Mosaikbild mit der Erfahrung und Praxis verbessert wird, aber der Rahmen ist wichtig, der durch die Beratungen erarbeitet wurde und Österreich enorme Ideen dort eingebracht haben! Dieses "Nein" ist eine falsche "Hinterrucksaktion" und die UNO wird das in Wien spüren, der "KK" Kanzler Kurz braucht nicht mehr zur Afrikakonferenz nach Berlin, mit dieser Aktion kann er sämtliche Auslandsreisen stornieren, er ist dort nur noch Statist und kein Vertreter mehr der EU! Warum wartet er wegen dieser "Nein Aktion" nicht wenigstens bis Jänner, wo die EU Ratspräsidentschaft beendet ist, wo er in Salzburg so erfolgreich war und jetzt in die Verachtung schlittert! Unser LH Thomas Stelzer ist gefordert, diese Schieflage der ÖVP wieder ins Lot zu bringen!