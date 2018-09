Nehammer wird ÖVP-Integrationssprecher

......Integrationssprecher, ihr wollt aber nicht nur weiter darüber sprechen, es wird Zeit, das wir davon im Umgang mit den Zuwanderern bald was erkennen können. Es ist schlimm genug,dass Menschen die teilweise schon 15 Jahre und mehr bei uns sind, für ein ordentliches Gespräch immer noch Dolmetscher brauchen. Dies zeigt nämlich auf, dass die Zuwanderer uns verändern möchten.

An vielen Plätzen in den Städten bemerkt man das auch schon deutlich seien es die Lautstärken, oder Gerüche von Speisen!

In den Verkehrsmitteln Gerüche von Speisen.

Nachtkrawalle, Messerstechereien nehmen in Riesenschritten zu. Müssen wir Bürger uns wirklich alles was die" EU" nicht in der Lage ist in ordentliche Bahnen zu bringen, gefallen lassen?