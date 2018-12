Nationalrat beschließt Ziffernnoten für Volksschüler

Was ist AUSSAGEKRÄFTIGER:

die verbale Beurteilung oder die Note??



Wie wird eine verbale Beurteilung erstellt?



Da schreibt ein Lehrer ned irgendwos hin,

sondern an Hand eines detaillierten, strengen KRITERIENKATALOGS wird die verbale Beurteilung erstellt!

Dieser Strene KRITERIENKATALOG ist notwendig

um u.a.die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.



Wozu ist eine Beurteilung-Noten/verbal- gut?



Für den Schüler, um ihm ein feedback über seine Entwicklung zu geben



Für die Eltern, um sie über die schul. Entwicklung ihres Kindes zu detailiert informieren



Für den Lehrer, um einen nachvollziehbaren Überblick über das Erreichte von einzelnen bzw. der ganze Klasse zu erhalten.



Die verbale Beurteilung hat wesentlich mehr Aussagekraft für Schüler,Lehrer,Eltern als ein bloße hingeknallte Ziffernnote!



Ziffernnoten sind ein pädagogisch primitives, längst überholtes Instrument!



Nicht nur in Finnland, in sehr viele österr. Schulen bewährt sich die verbale Benotung ausgezeichnet- auch für Eltern!