Nationalrat: Verbot extremistischer Symbole weiter ausgeweitet

Was mich stört ist, dass Ich ein grosser Tribute von Panem Fan bin.



Jedoch Ich darf das Zeichen Spott Tölpel nicht zeigen,

weil Ich sonst als Terrorist beschimpft werde.



Es kommt noch soweit, dass Du Angst haben musst, wennst aufzeigst. Bei Mir ist es schon so weit.



Ausserdem gibts viele die gar nicht wissen, wie die Zeichen aussehen, jedoch z.b. am Fussballplatz zeigen.



Wer sagt Mir das die Justiz Polizei auch handelt, wenn Ich ein Foto mache. Und es betrifft den Sohn eines Juristen oder Politiker.



Ich habe schon öfters solche Straftaten angezeigt.

Jedoch getan hat Bezirksanwaltschaft, Staatsanwaltschaft Wels usw. nichts gegen die Verbrecher.



Die interessiert es gar nicht, ausser es kann abgezockt werden, wenn wer etwas hat. Oder es dient Parteiideologie um jemanden Unbequemen aus dem Weg zu räumen.



Wer schützt uns vor Verhinderern Aufklärung Mitarbeitern Justiz. Die sich hinter Amtsgeheimnis, Wischi Waschi Beschlüssen die Verfassungswidrig sind und Datenschutz verstecken?