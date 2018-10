Nationalrat: NEOS-"Dringliche" zum Thema Grenzkontrollen

Sie waren wohl schon länger nicht mehr im Ausland, oder?



Was bringt es denn an gewissen Grenzen Staus künstlich zu produzieren, während mann wenige hundert Meter weiter ohne Stau darüber fahren kann?

Stau am Walserberg, freie Fahrt am kleinen Walserberg; Stau in Suben, freie Fahrt wenn man durch den Ort fährt; Stau in Spielberg, freie Fahrt wenn man nach Maribor kurz die Autobahn verlässt,...



Das kann doch wirklich nur die aller dümmsten Wähler beeindrucken!