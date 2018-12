Nach einer wilden Debatte zog die Regierung die Kassenreform durch

WIEN. Persönliche Angriffe, Emotionen und Ordnungsrufe bei der letzten Nationalratssitzung.

Blick in den Plenarsaal nach der Abstimmung zur Reform der Sozialversicherungen Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

"Ehe der Hahn zweimal kräht, hast du die Arbeitnehmer dreimal verraten." Das warf der SP-Abgeordnete Alois Stöger ÖAAB-Chef und VP-Klubobmann August Wöginger in der Debatte über die Kassenreform gestern, Donnerstag, im Nationalrat vor. "Die roten Bonzen sind die Verlierer", darum werde demonstriert, rief die FP-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch den Sozialdemokraten zu. Nach Ermahnungen und dem Ersuchen, die Debatte sachlich zu führen, wurden vom Nationalratspräsidium auch einige Ordnungsrufe ausgesprochen, etwa an SP-Sozialsprecher Josef Muchitsch für den Vorwurf der Lüge.

Diese wilde Debatte, für viele die heftigste im ersten Jahr der VP/FP-Bundesregierung, prägte den gestrigen Parlaments-Kehraus, also die letzte Nationalratssitzung 2018.

Mit der VP/FP-Mehrheit wurde die Kassenreform beschlossen. Die Zahl der Sozialversicherungsträger wird von 21 auf fünf reduziert. Die neun Gebietskrankenkassen werden zur Österreichischen Gesundheitskasse mit neun Landesstellen fusioniert.

Man beschließe die "größte Reform der Zweiten Republik" im Bereich der Sozialversicherungen, sagte FP-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein. Aus der neuen, agileren Struktur ergäben sich bessere Leistungen für die Versicherten. Wöginger sagte, dass die SP-Gewerkschafter bisher jede Strukturreform verhindert hätten.

Die Opposition zog die angekündigte "Patientenmilliarde" in Zweifel und verwies auf Kritik des Rechnungshofs. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner warnte vor einer "Drei-Klassen-Medizin". Die Regierung ziehe eine zusätzliche Verwaltungsebene ein, mit ausgeweitetem Einfluss der Wirtschaft. Beate Meinl-Reisinger (Neos) sprach von "Augenauswischerei", Daniela Holzinger (Liste Jetzt) von Aushebelung der Selbstverwaltung.

Eine kleine Änderung bei der Reform gab es gestern noch: Der Dachverband soll nicht in jährlicher Rotation von einem der Kassen-Obleute geführt werden, sondern von zwei fixen Vorsitzenden aus dem Kreis der Kassenchefs.

Sonderklasse in der Ambulanz

Der Nationalrat hat gestern auch den Ländern ermöglicht, in ihren Spitalsambulanzen eine Sonderklasse zu etablieren. Kritik der Opposition bezüglich Zwei-Klassen-Medizin trat die Koalition mit einem Entschließungsantrag entgegen, wonach Leistungen und Terminreihung unabhängig von der Versicherung erfolgen sollen.

Auch gehe es nicht um Notfälle, sondern nur um Behandlungen, die früher stationär vorgenommen worden seien und nun ambulant durchgeführt würden.

Erstmals dürfen Ärzte Ärzte anstellen

Eine Novelle des Ärztegesetzes ermöglicht es künftig Medizinern, die eine eigene Praxis haben, einen anderen Arzt anzustellen. Die Abgeordneten erwarten eine Attraktivierung des Arztberufs, längere Öffnungszeiten sowie generell eine bessere gesundheitliche Versorgung vor allem im ländlichen Raum.

Die Anstellung ist auf einen Arzt aus demselben Fachgebiet bzw. zwei Teilzeitstellen beschränkt. In Gruppenpraxen können bis zu zwei Ärzte in Vollzeit bzw. vier in Teilzeit geholt werden. Laut Ministerin Hartinger-Klein gibt es nun Anreize, sich anstellen zu lassen, ohne gleich die Last freiberuflicher Tätigkeit zu tragen.

