Nach Wirbel um Location: Ministerin verlegt Hochzeitsfeier

GRAZ. Mit der Wahl ihrer Hochzeitslocation hat Außenministerin Karin Kneissl Unmut bei anderen Brautpaaren ausgelöst.

Außenministerin Karin Kneissl Bild:

Am 18. August heiratet Außenministerin Karin Kneissl (53) ihren Lebensgefährten, den steirischen Unternehmer Wolfgang Meilinger (54). Wie die „Kleine Zeitung“ am Mittwoch berichtete, sollte die Feier in der Südsteiermark, genauer gesagt im Schloss Gamlitz, stattfinden. In der beliebten Heiratslocation wäre die Zeremonie jedoch - noch dazu am "magischen Datum" 18.8.2018 - mit einer anderen Feier kollidiert. An diesem Tag gibt es nämlich insgesamt acht Hochzeiten in Gamlitz, die von vier Standesbeamten betreut werden.

Das Standesamt hatte dem Zeitungsbericht zufolge ein Brautpaar am Montag kontaktiert und es gebeten, seine Trauung nach vorne zu schieben, da noch eine dritte Hochzeit „eingeschoben“ wurde. „Sie hat sich anscheinend vor höchstens zwei Monaten für den Schlosshof entschieden“, wird die Braut zitiert.

Der Wirbel um ihre bevorstehende Hochzeit ließ die Ministerin nun umdenken: "Nachdem ich erst aus den Medien erfahren habe, dass ein anderes Paar fast zeitgleich seine Hochzeitsfeier im Schloss Gamlitz geplant hat, haben wir uns spontan entschieden, unseren Trauungsort zu verlegen“, gab Kneissl am Mittwochnachmittag in einer Aussendung bekannt. Sie wolle keine Sonderstellung bei ihrer privaten Feier, heißt es darin. Es werde „jedenfalls“ ein Ort in der Steiermark sein, so die Außenministerin: "Die Steiermark hat glücklicherweise viele stimmungsvolle Orte, um den schönsten Tag im Leben feiern zu können."

