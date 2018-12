Mit Maroni und Broschüre: Ein Jahr Kurz/Strache

WIEN. Koalitionsspitze zelebriert in der Hofburg die Zwischenbilanz der schwarz-blauen Koalition.

Fast schon ein Jahr her Bild: Reuters

"Tue Gutes und sprich darüber" – frei nach diesem PR-Leitspruch geht Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) in den Advent. Obwohl seine Koalition mit Heinz-Christian Strache erst am 18. Dezember ein Jahr alt sein wird, lädt das schwarz-blaue Duo schon heute zur groß inszenierten Bilanz-Pressekonferenz ins Dachfoyer in der Wiener Hofburg.

Kurz’ ohnehin schon fast berüchtigte Organisationsmaschinerie liefert dabei einen weiteren Beleg für den erhöhten Aufwand im Kanzleramt ab. Für die Ehrengäste und die vielen auch internationalen Medienvertreter, die man erwartet, wurde unter dem Motto "Zusammen für Österreich" eigens eine 24-seitige Broschüre produziert. In 21 Kapiteln vom EU-Vorsitz bis zum Gedenkjahr wollen Kurz und Strache nicht nur ihren "neuen Stil in einem wertschätzenden Umgang miteinander", sondern auch die hohe Schlagzahl bei ihren Projekten demonstrieren.

Vor allem im Sozial-, Familien-, Wirtschafts- und Sicherheitsbereich habe man im ersten Jahr "spürbare Maßnahmen gesetzt", betont das Regierungsgespann im Vorwort der Broschüre.

Die Veranstaltung soll nicht zufällig an die großen internationalen Pressekonferenzen, wie sie etwa Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel einmal im Jahr in Berlin abhält, erinnern. Die Regierungsspitze werde sich für Aus- und Rückblick, aber auch für Journalistenfragen zwei Stunden Zeit nehmen, hieß es aus Regierungskreisen.

Die gesellschaftliche Aufwärmrunde hat Kurz am Vorabend schon traditionell im Kursalon Hübner bei "Punsch und Maroni" absolviert. In den Anfängen als Integrationsstaatssekretär eingeführt, standen auf der Einladungsliste mittlerweile rund 1000 Gäste.

Auch wenn bei den geladenen Prominenten einige ganz große Namen fehlten, fanden sich auf der Liste etwa ORF-Moderator Armin Assinger, Haubenkoch Toni Mörwald, Schauspieler Serge Falck, die ehemalige Kanzlergattin Sonja Klima oder Theater-Intendant Harald Serafin und Museumsdirektorin Danielle Spera.

