Mindestsicherung: Stadt Wien brüskiert die Regierung

WIEN. Die Bundeshauptstadt will die Reform nicht umsetzen, sitzt aber laut Experten auf dem kürzeren Ast.

Die Reform der Mindestsicherung mit Einschnitten vor allem für Personen ohne Deutschkenntnisse hat gestern, Donnerstag, zu einem heftigen Schlagabtausch geführt. Die Stadt Wien kündigte in der gestern zu Ende gegangenen Begutachtung an, die Vorgaben des Bundes nicht umsetzen zu wollen. Sozialstadtrat Peter Hacker (SP) und die designierte Grünen-Spitzenkandidatin Birgit Hebein brüskierten damit die VP/FP-Regierung.

Hacker nannte die Vorlage einen "echten Wahnwitz". Zum einen verliere das unterste soziale Netz die Aufgabe der Existenzsicherung. Zugleich würden mit der Regelung fremdenpolizeiliche und arbeitsmarktpolitische Aufgaben den Ländern "untergejubelt". Die in Mauerbach versammelte Regierungsmannschaft reagierte empört, besonders Kanzler Sebastian Kurz. Er beklagte, dass in Wien in vielen Familien nur noch die Kinder in der Früh aufstehen würden, um zur Schule zu gehen. "Es ist keine gute Entwicklung, wenn immer mehr Menschen keine Arbeit haben und von der Mindestsicherung abhängig sind", so der VP-Obmann.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache erinnerte Wien daran, "dass wir in einem Rechtsstaat leben, und die rot-grüne Wiener Stadtregierung wird sich auch an den Rechtsstaat halten müssen. Sonst wandert die Kompetenz vom Land zum Bund", sagte der FP-Chef. Seine Parteikollegin, Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, schloss eine Verfassungsklage gegen die Bundeshauptstadt nicht aus. Gleichzeitig hielt sie aber auch Änderungen an ihrer Vorlage nach Durchsicht der Begutachtungsstellungnahmen für möglich.

Die Chancen für Wien dürften nicht gut stehen. Ab jenem Zeitpunkt, ab dem die Fristsetzung zur Umsetzung des Grundsatzgesetzes überschritten ist, wäre die aktuelle geltende Fassung in den Bundesländern verfassungswidrig, erklärte Verfassungsrechtler Heinz Mayer. Dies gelte auch, wenn Wien eine eigene Neuregelung vorhabe.

