Mindestsicherung: Regierung verspricht Transparenz

WIEN. Zahl der Bezieher stagnierte 2017 - Ausgaben der Länder und Gemeinden auf 977 Millionen gestiegen.

Beate Hartinger-Klein (FP) Bild: APA

Mehr als 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher sind laut Angaben der Regierung Personen mit "Migrationshintergrund" – also Ausländer bzw. Österreicher mit Wurzeln im Ausland. In Wien seien es gar 68 Prozent. Die Regierung beruft sich dabei auf Zahlen des Sozialministeriums von Ministerin Beate Hartinger-Klein (FP) und des Arbeitsmarktservice.

Man wolle mehr Transparenz in das System bringen, kündigte die Koalition gestern an – bekanntlich will die ÖVP-FPÖ-Regierung in dieser Woche eine bundesweit gültige Mindestsicherungsregelung vorstellen. Bisher haben alle Länder unterschiedliche Gesetze. Daher sei auch die Datenlage laut Regierung unübersichtlich.

Die Statistik Austria hat es trotzdem geschafft, für das Jahr 2017 einen Überblick zusammenzustellen: Die Zahl der Mindestsicherungs-Bezieher ist demnach 2017 erstmals seit der Einführung der Unterstützungsleistung im Jahr 2010 so gut wie nicht gestiegen. Mit insgesamt 307.853 Beziehern wurden nur 320 Personen mehr unterstützt als 2016. Das bedeutet einen Anstieg von 0,1 Prozent.

In den Jahren davor lag das Plus jeweils zwischen siebeneinhalb und elf Prozent. Der Großteil der Bezieher von Mindestsicherung – 63 Prozent – lebt in Wien. Etwas mehr als die Hälfte der Mindestsicherungsbezieher (im Jahresschnitt 2017) besaß die österreichische Staatsbürgerschaft. Knapp ein Drittel der Bezieher kam aus Drittstaaten (vor allem Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte), der Rest waren EU- oder EWR-Bürger und Schweizer Staatsangehörige. Die Ausgaben der Länder und Gemeinden für die Mindestsicherung insgesamt (Lebensunterhalt, Wohnen, Krankenhilfe) sind im Jahr 2017 um 5,8 Prozent (53 Millionen Euro) auf insgesamt 977 Millionen Euro gestiegen.

