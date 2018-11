Mindestsicherung: Hilfsorganisationen warnen

WIEN. Bei kirchennahen und Hilfsorganisationen stößt die Regierung mit ihrer "Mindestsicherung neu" auf teils harsche Kritik. Ein Grund: Unter den 230.000 Menschen, die in Österreich von der Mindestsicherung abhängig sind, befinden sich 81.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, davon sind fast 65.000 unter 14 Jahre alt.

Die Direktorin der Diakonie, Maria Katharina Moser, kritisierte die gestaffelten Beträge, die künftig für ein Kind rund 216 Euro monatlich, für das zweite 130 und ab dem dritten nur noch 43 Euro ausmachen sollen. Auch für den Präsidenten des Katholischen Familienverbands, Alfred Trendl, "darf es nicht egal sein, wie viele Menschen von einem Einkommen leben müssen". Die angekündigten Einsparungen würden "ausnahmslos Familien treffen", das gelte auch für viele Aufstocker. Und das seien immerhin 70 Prozent der Bezieher, warnte der Präsident der Katholischen Aktion, Leopold Wimmer.

"Massive Verluste"

SOS Mitmensch warf der Regierung vor, die Bevölkerung in die Irre zu führen. Denn nicht nur arbeitsunfähige Menschen würden "teilweise massiv" verlieren, sondern auch Menschen mit Job und Pensionisten, die ihr Einkommen auf die Höhe der Mindestsicherung aufstocken.

Elternpaare sieht SOS Mitmensch unabhängig von der Staatsbürgerschaft ab dem dritten Kind in allen Bundesländern als "dramatische" Verlierer.

Der ÖGB zeigte sich am Donnerstag erfreut, dass die Alleinverdiener- und Kinderabsetzbeträge bei der Mindestsicherung ab Herbst 2019 nun doch nicht leistungsmindernd angerechnet werden. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) hatte am Mittwoch noch Gegenteiliges verkündet. "Ein Fehler in der Unterlage", hieß es gestern aus deren Büro.

Betrachte man die Kernfamilie mit zwei Erziehungsberechtigten und einem Kind, betrage das Minus pro Monat 70 Euro. Bei fehlender Qualifikation steige der Verlust auf im Schnitt mindestens 445 Euro (ein Kind), so die Rechnung der Arbeiterkammer.

