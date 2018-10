Migrationspakt: Kurz für Klärung mit der Schweiz

WIEN. Bundesregierung ist gegen ein Menschenrecht auf Zuwanderung, Opposition sieht "Orbanisierung".

Migranten im Mittelmeer Bild: APA/AFP/MARCOS MORENO

In der Diskussion um den Migrationspakt der UNO kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) am Mittwoch nach dem Ministerrat eine Abstimmung mit anderen kritischen Staaten wie der Schweiz an. Jedenfalls werde es seitens Österreichs einen völkerrechtlich verbindlichen Vorbehalt bei jenen Punkten geben, die man ablehne.

Die UNO hatte sich im Juli auf den ersten globalen Migrationspakt geeinigt, wobei die USA nicht mitmachen. Auch Ungarn lehnt die Vereinbarung ab. Der "weltweite Pakt für sichere und regulierte Migration" ist nicht bindend, soll aber helfen, Flüchtlingsströme besser zu organisieren und die Rechte der Betroffenen zu stärken.

Kurz betonte, dass die Regierung alles tun werde, um die Souveränität des Landes aufrecht zu halten. Man wolle in Migrationsfragen selbst entscheiden können.

Ebenso argumentiert Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP). Er wolle nicht, dass ein Menschenrecht auf Migration etabliert werde. Jedes Land müsse die Migrationspolitik selbst steuern können.

"Nicht in einer Liga mit Trump"

Der Pakt soll trotz einiger Vorbehalte, etwa auch aus Polen, im Dezember in Marokko angenommen werden. Aus der Opposition gab es am Mittwoch heftige Kritik am Kurs der Regierung. "Österreich darf nicht in einer Liga mit (US-Präsident Donald) Trump und (Ungarns Regierungschef Viktor) Orbán spielen. Das schadet unserem Ruf als Brückenbauer", protestierte Alma Zadic von der Liste Pilz.

Auch die Neos zeigten sich besorgt: Die Regierung stelle sich mit einer möglichen Nicht-Unterzeichnung "gegen die Staatengemeinschaft", dies wäre ein "fatales Signal", hieß es in einer Aussendung der außenpolitischen Sprecherin Stephanie Krisper. Sie wies darauf hin, dass der Pakt völkerrechtlich sowieso nicht bindend sei.

Der grüne EU-Abgeordnete Michel Reimon sagte: "Wir sind nun mit Polen und Ungarn Teil des reaktionären Ostblocks. Österreichs Orbanisierung schreitet voran."

