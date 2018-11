Migration: "Keine Fortschritte"

WIEN. In einem Monat endet die österreichische EU-Ratspräsidentschaft; beim Thema Migration sehen Experten kaum Fortschritte.

"Eigentlich gibt es dieselben Herausforderungen wie vor einem halben Jahr", sagt der Forscher des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW), Matthias Lücke.

"Die Herausforderungen bleiben, um das System, das wir haben, nachhaltig zu machen", sagt Lücke. Das liege aber nicht nur am österreichischen EU-Vorsitz, sondern auch an allen anderen Staaten, die sich nicht weiterbewegt haben. "Von einer gemeinsamen europäischen Anstrengung habe ich nichts wahrgenommen", bemängelt Lücke. Zumindest sei der "unmittelbare Druck" weniger, "weil weniger Menschen in Italien ankommen." Dafür sei aber auch der Druck auf Spanien gewachsen, auch die Situation in Griechenland sei schlecht. "Und wir haben weiterhin ungelöste Fragen im EU-Türkei-Abkommen", so Lücke.

