Luger: Keine Landesgesetze mehr

LINZ. Von einer "historisch großartigen Leistung" der Gründergeneration sprach der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) gestern, Montag, anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Republik. Gleichzeitig formulierte er kontroverse Vorschläge, die er "Zukunftsüberlegungen" nennt.

"Künftig sollen Gesetze nur noch im Bund beschlossen werden", sagte Luger. Den Ländern solle diese Kompetenz genommen werden. So wie in der Ersten Republik der Beamtenapparat aus der alten Doppelmonarchie zu viel gewesen sei, gebe es heute in Österreich nach dem EU-Beitritt eine Gesetzgebungsebene zu viel.

Ob er selbst in Linz nicht auch Reformbedarf sieht? Er sei schon für eine Reduktion des Gemeinderats oder der Zahl der Vizebürgermeister eingetreten, habe das aber politisch nicht durchgebracht.

Auch ist Luger für ein "mehrheitsförderndes Wahlrecht". Statt der Bundes- und Landeslisten soll jedes Mandat im Nationalrat einem Wahlkreis mit rund 35.000 Stimmberechtigten zugeordnet sein.

Dritte Forderung Lugers ist eine "Digitalisierungsstrategie für die gesamte Republik".

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sagt zu Lugers Länder-Vorschlag: "Wer dagegen ist, dass die Länder eigenverantwortlich sind, der will, dass alles gebündelt und zentralistisch ist. Was mit Hausverstand in den Regionen geregelt werden kann, ist effizienter." Es brauche aber eine klare Kompetenzaufteilung. Hier habe man zuletzt große Schritte gemacht. (az)

