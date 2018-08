Live: Kneissl empfängt den britischen Außenminister

WIEN / LONDON. Der neue britische Außenminister Jeremy Hunt wird heute Österreich besuchen und dabei mit Außenministerin Karin Kneissl (FP) vor allem über das Thema Brexit sprechen. Wir berichten live ab 10 Uhr.

Außenminister Jeremy Hunt (APA) Bild: APA/AFP/POOL/DAVID CHESKIN

Kneissl hatte am Wochenende in einem BBC-Interview betont, dass EU-Chefverhandler Michel Barnier für die 27 Mitgliedsstaaten verhandle. Er sei ernannt worden, "die Stimme" der EU-27 zu sein, betonte sie auf die Frage, ob London in den Brexit-Gesprächen die EU-Kommission umgehen und einen Deal mit den Regierungen schließen könnte.

Der EU-Ratsvorsitz hält am Ziel fest, bis Oktober eine Einigung auf den EU-Austrittsvertrag zu erzielen. Kanzler Sebastian Kurz (VP) hatte in der Vorwoche bei einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May die Hoffnung geäußert, einen harten, ungeordneten Brexit zu vermeiden.

