Liste Pilz: Geldbußen "völlig uninteressant"

WIEN. Die Liste Pilz hält nichts von der Einführung von Geldbußen für Nationalratsabgeordnete, die Abstimmungen im Parlament ohne Begründung fernbleiben. Eine entsprechende Forderung wurde am Wochenende von zwei ÖVP-Mandataren formuliert.

Für Liste-Pilz-Klubchef Wolfgang Zinggl ist dies eine "völlig uninteressante Forderung", ihm wäre eine grundsätzliche Reform der Nationalrats-Geschäftsordnung lieber. Verfassungsexperte Theo Öhlinger sieht in dem Vorschlag für Sanktionen eine "populistische Forderung für Menschen, die nicht sehen, was eigentlich im Parlament gearbeitet wird". Die eigentliche Arbeit geschehe nicht im Plenum, sondern in den Ausschüssen, sagt Öhlinger.

Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) steht dem Vorstoß seiner zwei Parteikollegen eher skeptisch gegenüber. Er betrachte Sanktionen "prinzipiell als letztes Mittel".

Zweidrittelmehrheit nötig

ÖVP und FPÖ wollen die Geldbußen nun in der Nationalrats-Präsidiale diskutieren. Um Sanktionen bzw. Geldbußen einzuführen, würde es Änderungen in der Geschäftsordnung des Nationalrats und im Bundesbezügegesetz benötigen. Für diese Änderungen der Nationalrats-Geschäftsordnung wäre wiederum eine Zweidrittelmehrheit nötig – also die Zustimmung von SPÖ oder Neos.

Während sich die SPÖ grundsätzlich gesprächsbereit zeigte, winkten die Neos hingegen ab. Sie sehen derzeit "größere Probleme für die Würde des Hauses".

